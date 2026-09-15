Unión Española dejó escapar la victoria en los minutos finales y empató 1-1 con Temuco en el estadio Santa Laura, quedando en la cornisa de dejar la zona de Liguilla de Ascenso, mientras que los temucanos se mantienen fuera, pero expectantes.

Los rojos están octavos con 36 puntos, mientras que los araucanos quedaron décimos con 32, ambos con buenas opciones en lo que resta de la Primera B, aunque deben mejorar mucho.

Los goles de Unión Española vs Temuco

Unión Española anotó el primer gol del compromiso en los 72 minutos de juego con un impecable cabezazo de Gabriel Norambuena después de un centro al primer palo de Felipe Massri desde un tiro de esquina, generando la “explosión” de los hinchas hispanos que llegaron a Plaza Chacabuco.

No obstante, la igualdad llegó en los 88′ a través del volante uruguayo Camilo Núñez, dejando a todos helados pese a la agradable temperatura que había en Santiago, y dejando a los rojos al filo en los puestos de arriba.

¿Cuándo vuelven a jugar Unión Española y Temuco?

Unión Española vuelve a la cancha el domingo 4 de octubre a las 17:30 horas contra el encendido San Luis en Quillota por la pospuesta Fecha 16 de la Primera B.

Temuco jugará un día antes a la misma hora de local contra Cobreloa en el estadio German Becker.