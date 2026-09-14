Unión Española y Deportes Temuco se enfrentan por la fecha 26 de la Primera B 2026, en un duelo atractivo debido a la cercanía de ambas escuadras en la mitad de la tabla. Los Hispanos se están quedando con el último cupo para la liguilla, mientras que el cuadro Pije está pisándole los talones para arrebatarles el cupo al equipo de Independencia.

Actualmente, Unión Española es octava con 35 unidades, y ostenta el último puesto clasificatorio a la liguilla de ascenso, mientras que Deportes Temuco se encuentra décimo con 31 puntos, y una victoria ante los Hispanos acortaría la pelea entre ambas escuadras por la plaza al mini torneo.

El último choque entre Hispanos y el Pije se disputó en la undécima fecha de la primera rueda. En aquel encuentro disputado en el Estadio Germán Becker, Deportes Temuco cayó por la mínima ante Unión Española.

¿Dónde y cómo ver en vivo Unión Española vs Temuco?

El duelo entre Hispanos y el cuadro Pije tendrá transmisión televisiva mediante las señales de TNT Sports Premium y también a través de la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports.

Streaming: HBO Max.

Minuto a minuto: Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Temuco?

Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026.

Hora: 20:30 horas.

Estadio: Santa Laura, Independencia.

El partido será dirigido por Cristián Droguett, con Mario Lagos y Nicolás Allende como asistentes, además de contar con Manuel Vergara como cuarto árbitro. El encargado del VAR será Miguel Araos, quien será acompañado por Rodrigo Vergara en el AVAR.

¿Cómo llegan Unión Española y Temuco a la fecha 26?

Unión Española viene de tres fechas sin saber de victorias en la división de plata, ya que su último triunfo fue el 22 de agosto por la mínima en su visita ante Cobreloa. Por la fecha 25, los Hispanos cayeron como forasteros ante Curicó Unido.

Por su parte, Deportes Temuco cosechó una importantísima victoria en el Germán Becker, ya que goleó por 3-0 a Santiago Wanderers, actual líder de la Primera B 2026. Tal victoria ante los Caturros le permitió al cuadro Pije acercarse a los puestos de liguilla.

Posibles formaciones para Unión Española vs Temuco

Posible formación de Unión Española: Julio Fierro; Kevin Contreras, Rodrigo Alarcón, Sebastián Pereira, Gabriel Norambuena; Lucas Molina, Felipe Massri, Renato Cordero; Benjamín Droguett, Patricio Rubio y Andrés Vilches. DT: Ronald Fuentes.

Posible formación de Temuco: Yerko Urra; Brian Torrealba, Luis Casanova ,Miguel Sanhueza, Franco Ortega; Camilo Núñez, Brayan Valdivia, Nicolás Astete; Felipe Reynero, Luis Acevedo y Nicolás Rivera. DT: Emiliano Astorga.

Minuto a minuto de Unión Española vs Temuco