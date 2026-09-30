Datos Clave Los rumores: El representante de Fernando Zuqui reveló que el deseo del jugador es regresar a Argentina. El equipo: Según el agente, el mediocampista tendría pensado retornar a Estudiantes, su último club antes de llegar a la U Católica. La verdad: Este miércoles el jugador habló en conferencia de prensa y aclaró su futuro en los cruzados.

Hace algunos días una figura de Universidad Católica encendió las alarmas respecto a su futuro. Se trata de Fernando Zuqui, jugador que termina contrato en diciembre con los cruzados, y según reveló su representante, su deseo es regresar a Argentina.

“A él le encantaría volver a Estudiantes, él tiene contrato hasta diciembre con la UC y su deseo es volver a Estudiantes. Pero ya no depende de él”, dijo su agente. Este miércoles fue el propio volante quien rompió el silencio y aclaró cuáles son sus intenciones.

¿Qué dijo Fernando Zuqui sobre su futuro en U Católica?

Zuqui acudió esta jornada a conferencia de prensa, donde se refirió a su supuesto interés por volver a su país. “Sé que se habló, salió en varios lugares la noticia. La realidad es que, para aclarar esa situación, hay un cariño mutuo con mi anterior club y eso no lo podemos negar”, dijo de entrada.

“Acá estoy muy contento, muy feliz. Estoy en un club muy grande donde mi objetivo es dar lo mejor de mí para de acá a fin de torneo poder clasificar a la Copa Libertadores”, agregó.

Sobre su situación en la UC, Zuqui señaló que “siempre mi idea fue renovar por un año y medio y terminé renovando por seis meses hasta fin de año. Eso quiere decir que yo estoy muy contento acá y el objetivo que tengo personalmente y que siempre quise desde que llegué acá es poder salir campeón con el club”.

¿Cuál es la situación de Zuqui en U Católica?

Fernando Zuqui, quien arribó a Universidad Católica a mediados de 2024, tiene contrato con los cruzados hasta diciembre de 2026. Por ahora no ha renovado con el club, por lo que su futuro está en el aire.

Pese a ello, el volante aseguró que está enfocado en la Franja y en conseguir el objetivo que se trazó el equipo. “Mi cabeza está acá. Estoy muy feliz en el club, estoy contento y ojalá podamos lograr el objetivo que tenemos para el año que viene, que es dejar al club en una Copa Libertadores”, indicó.

“Después hablaré personalmente con el club sobre cómo se van dando las negociaciones, pero yo quiero aclarar que estoy contento”, sentenció.