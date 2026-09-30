Datos Clave El triunfo: San Luis se impuso por 1-0 a San Felipe y encendió la definición de la Primera B. El gol: Luis Muñoz anotó en la agonía (minuto 89) para darle el triunfo a los Canarios en condición de visita. La tabla: Los quillotanos alcanzaron los 44 puntos y quedaron a solo uno del líder Cobreloa.

San Luis de Quillota consiguió un triunfo vital en la Primera B 2026. Los Canarios derrotaron en la agonía a Unión San Felipe en un partido válido por la fecha 25 y dejaron la definición del Ascenso al rojo vivo.

Con su victoria, los Canarios sumaron 44 puntos y quedaron a solo uno del líder Cobreloa (45) con solo cinco partidos por delante. Por su parte, los del Valle del Aconcagua se quedaron en el penúltimo lugar con 22 unidades, a solo cuatro de la zona de descenso.

El agónico gol con el que San Luis encendió la Primera B

En la primera mitad fue San Luis el principal protagonista y logró incomodar a los locales con algunas aproximaciones de Sebastián Parada. Sin embargo, en los primeros 45 minutos no hubo llegadas tan claras, por lo que toda la emoción se hizo esperar hasta el complemento.

En la segunda parte, los Canarios salieron con todo en búsqueda del gol y tuvieron una opción inmejorable para lograrlo. En el minuto 55, Fabián Pastenes fue bajado con infracción en el área y el árbitro no dudó en sancionar penal. El encargado de patear la pena máxima fue Sebastián Parada, quien definió cruzado a media altura y se encontró con los guantes de Leandro Cañete, quien contuvo el disparo para mantener el 0-0.

Sin embargo, cuando el partido se acercaba a su fin y todo indicaba que terminaría en empate, Luis Muñoz golpeó en la agonía para darle el triunfo a los quillotanos. El defensor conectó un buscapié desde la derecha para superar al portero rival y decretar el 1-0 definitivo a los 89 minutos.

¿Cuándo vuelven a jugar San Felipe y San Luis?

Unión San Felipe volverá a jugar el próximo domingo 4 de octubre cuando reciba a Deportes Iquique desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe por un partido pendiente de la fecha 16 de la Primera B.

Por su parte, San Luis recibirá a Unión Española el mismo día en el Lucio Fariña de Quillota a partir de las 17:30 horas por la jornada 16 del Ascenso.