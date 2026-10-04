Unión San Felipe deja escapar una oportunidad de oro para alejarse de la parte baja de la tabla, al caer por 0-2 ante Deportes Iquique por la fecha 16 de la Primera B 2026. El Uní Uní no aprovechó las caídas de Santa Cruz y Rangers, y seguirá peleando por no perder la categoría en las próximas jornadas. Por el otro lado, los Dragones Celestes consiguen una victoria importantísima que los aleja del peligro de descenso y los ilusiona con ingresar a zona de liguilla.

Con este resultado, Unión San Felipe se mantiene en el penúltimo lugar con 22 unidades, y está a cuatro de Rangers que es el colista. Cabe destacar que en la próxima fecha el Uní Uní tendrá que visitar a los Rojinegros. Por su parte, Deportes Iquique ostenta el duodécimo puesto de la tabla con 31 puntos, y queda a seis de Copiapó que es el últimom clasificado al mini-torneo por ascender.

Los goles de San Felipe vs Iquique

El primer tiempo del compromiso no contó con muchas acciones ofensivas para ambas escuadras, mientras que en el inicio del segundo tiempo Deportes Iquique logró abrir el marcador desde el camarín. En el minuto 46′, Venezia lanzó un centro desde el sector izquierdo, el cual no fue rematado ni despejado, y fue César González quien aprovechó el balón suelto para sacar un remate cruzado inatajable para Leandro Cañete.

Con el marcador en su contra, Unión San Felipe intentó igualar el cotejo adelantando sus líneas, pero recibió el golpe de gracia de los Dragones Celestes en el minuto 79′, tras un córner de Venezia que conectó de cabeza el zaguero Mario López, quien selló el 2-0 definitivo de la visita ante el Uní Uní.

¿Cuándo vuelven a jugar San Felipe e Iquique?

Unión San Felipe tendrá que disputar una “final por la permanencia” en la fecha 27 de la Primera B 2026, cuando visite a Rangers en un duelo vital por la parte baja. El choque entre los Rojinegros y el Uní Uní se jugará el próximo lunes 12 de octubre desde las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar (Ex Fiscal de Talca).

Por su parte, Deportes Iquique será el encargado de cerrar la fecha en casa, ya que debe recibir a Unión Española en un partido atractivo por la cercanía entre ambos conjuntos en la tabla por un puesto de liguilla. El duelo entre Dragones Celestes e Hispanos también se disputará el próximo lunes 12 de octubre, pero dará inicio a las 17:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.