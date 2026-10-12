Datos Clave Resultado: Deportes Iquique venció 1-0 a Unión Española. El gol: Agustín Venezia anotó a los 19 minutos del primer tiempo. La tabla: Iquique llegó a 34 puntos y subió al puesto 11, mientras Unión Española sigue novena con 36 unidades.

Deportes Iquique consiguió un triunfo importante para mejorar su posición en la tabla de la Primera B 2026. Los Dragones Celestes derrotaron por 1-0 a Unión Española, gracias a una anotación de Agustín Venezia en el primer tiempo, y sumaron tres puntos que les permiten acercarse a un rival directo en la clasificación.

Con este resultado, el cuadro nortino llegó a 34 unidades y subió al undécimo puesto, mientras que el elenco hispano se mantuvo en la novena posición con 36 puntos. La diferencia entre ambos quedó reducida a dos unidades, en una lucha por seguir escalando posiciones en el campeonato.

El gol de Agustín Venezia en Deportes Iquique vs Unión Española

La única conquista del partido llegó a los 19 minutos. Agustín Venezia aprovechó los espacios que dejó la defensa de Unión Española, recibió un pase desde la derecha, controló el balón y definió para marcar el 1-0 a favor de Deportes Iquique.

El tanto terminó siendo decisivo para los Dragones Celestes, que consiguieron mantener la ventaja y asegurar una victoria valiosa en esta etapa del torneo.

🤩⚽🐲 LOS DRAGONES CELESTES SE PUSIERON EN VENTAJA Agustín Venezia aprovechó los espacios que dejó la zaga de Unión Española y, tras un gran contrataque, puso el 1-0 de Deportes Iquique en este #MatchdayLunes de la Fecha 27, por la #LigaDeAscensoCaixun 2026. Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 12, 2026

¿Cuándo vuelven a jugar Deportes Iquique y Unión Española?

Deportes Iquique tendrá que visitar a Curicó Unido en la próxima fecha de la Primera B. El encuentro está programado para el domingo 18 de octubre, a las 12:30 horas.

Por su parte, Unión Española recibirá a Deportes Copiapó el lunes 19 de octubre, desde las 19:00 horas, en el estadio Santa Laura.

Ambos equipos afrontarán sus próximos compromisos con la necesidad de sumar para mejorar su ubicación en la tabla. Mientras los Dragones Celestes intentarán prolongar el impulso de esta victoria, los hispanos buscarán dejar atrás la derrota y defender la distancia que mantienen con su rival.