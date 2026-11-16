Datos Clave La campaña: Unión Española terminó novena en la Liga de Ascenso, con 42 puntos, y quedó fuera de la liguilla por diferencia de goles. El récord: Es la peor ubicación de su historia: el puesto 25 entre las dos principales divisiones del fútbol chileno. Con Fuentes: El DT sumó 11 triunfos, seis empates y 10 derrotas en 27 partidos, y dijo que le “encantaría seguir”.

Unión Española cerró la temporada 2026 con la peor campaña de su historia. El cuadro de Independencia terminó noveno en la Liga de Ascenso, quedó fuera de la liguilla y jugará un segundo año consecutivo en la categoría. Su técnico, Ronald Fuentes, asumió la responsabilidad y pidió seguir en 2027.

El noveno lugar equivale al puesto 25 en la estructura de las dos principales divisiones, un registro inédito para el club, según Cooperativa. En sus pasos anteriores por la B, los hispanos terminaron cuartos en 1998, con 56 puntos, y fueron campeones en 1999 con Juvenal Olmos.

Fuera por tres goles

El cierre resume la temporada. Unión Española ganó 4-3 a Unión San Felipe en la última fecha, pero el empate 1-1 entre Deportes Recoleta y Deportes Iquique lo dejó sin postemporada. Terminó con 42 puntos, los mismos que Deportes Copiapó, que se quedó con el octavo lugar por diferencia de goles: +1 de los atacameños contra -2 de los hispanos.

La campaña completa fue de 12 triunfos, seis empates y 12 derrotas en 30 partidos, con 38 goles a favor y 40 en contra. Copiapó, que le ganó el último cupo, jugará los cuartos de final de la liguilla ante Deportes Antofagasta.

Lo que se esperaba

El plan era volver de inmediato a Primera tras el descenso de 2025. El club había anunciado al argentino Emiliano Vecchio como uno de sus principales refuerzos, pero la relación se quebró antes del inicio del torneo y el volante fue desvinculado a fines de enero sin debutar.

El técnico tampoco duró. Gonzalo Villagra, el histórico capitán que siguió al mando tras el descenso, salió cuando se habían jugado apenas tres fechas, con un triunfo y dos derrotas. Su reemplazante fue Fuentes.

Los números de Fuentes

Con esos datos se puede aislar el ciclo del actual entrenador. Si a la campaña total se le restan los tres partidos de Villagra, el registro de Fuentes queda así:

Partidos: 27.

27. Triunfos: 11.

11. Empates: 6.

6. Derrotas: 10.

10. Puntos: 39 de 81 posibles, un 48% de rendimiento.

Villagra, en cambio, sumó tres de nueve puntos posibles, un 33%. La mejora existió, pero no alcanzó para despegar de la mitad de la tabla.

“Me encantaría seguir”

Tras el triunfo ante San Felipe, Fuentes habló de su futuro. “No sé si hay proyecto, no depende de mí, pero me encantaría seguir. Ojalá tener un poco de ascendencia en la decisión de traer algunos jugadores”, expresó, según recogió Cooperativa.

El DT también se hizo cargo de los resultados: “Estoy feliz en este club, me encanta, me siento partícipe. Me siento un hincha más de Unión Española. Sé que estamos al debe, es mi responsabilidad la parte futbolística”, reconoció. Y apuntó al plantel: “Pero siento que con otro plantel con cierta característica de jugadores podríamos ser sin duda otro equipo”.

Qué dicen los números de Unión Española

Esta es nuestra lectura, basada en los números de la temporada: el problema de Unión Española no fue un mal arranque que no se pudo remontar, sino la irregularidad. Con Fuentes, el equipo perdió casi tantos partidos como ganó, y en toda la campaña recibió más goles de los que hizo, algo poco compatible con un candidato a volver a Primera. Eso le da peso al argumento del técnico sobre el plantel, pero también deja la pregunta para la dirigencia: si el 48% de Fuentes es una base para construir o la señal de que hace falta otro camino.

Lo que viene: la definición sobre la continuidad de Fuentes y el armado del plantel para una nueva temporada en el Ascenso, mientras la liguilla, sin los hispanos, define el segundo ascenso a Primera.