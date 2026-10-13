Datos Clave Derrota: Unión Española cayó 1-0 ante Deportes Iquique y quedó novena, con 36 puntos. Ascenso: Ronald Fuentes reconoció que la clasificación a la Liguilla ya no depende exclusivamente de su equipo. Polémica: Patricio Rubio respondió a las críticas por asistir al partido de Universidad de Chile en Rancagua mientras Unión jugaba en Iquique.

Unión Española sumó una nueva preocupación en la Primera B tras caer por 1-0 ante Deportes Iquique en el norte. El resultado complicó sus opciones de entrar a la Liguilla por el ascenso y coincidió con otra polémica: Patricio Rubio fue visto en el partido de Universidad de Chile en Rancagua y salió a responder a las críticas.

Con 36 puntos y tres fechas por disputar, los hispanos necesitan recuperar terreno en el cierre de la fase regular. El técnico Ronald Fuentes, además, reconoció que el equipo ya no tiene el control absoluto de su destino.

Fuentes reconoce que el ascenso se complica

Tras la derrota, el entrenador valoró algunos avances en el funcionamiento, pero apuntó a los problemas que siguen afectando al equipo. “Mejoramos lo que veníamos haciendo y ojalá se pueda mantener. Tenemos una chance, pero ya no depende de nosotros”, señaló en declaraciones a TNT Sports.

Fuentes también identificó la falta de gol y los errores en defensa como factores que han complicado la campaña: “No podemos hacer goles, y cometemos errores en ambas áreas, lo que nos está complicando para entrar a la Liguilla”, afirmó.

Con los 36 puntos, Unión Española está a solo un puesto de la liguilla, pero a tres puntos del último clasificado que es San Marcos de Arica. Sin embargo, aunque los hispanos ganen los tres partidos restantes, dependerá de los resultados de otros equipos.

Pato Rubio responde a las críticas

Mientras el equipo hispano jugaba en Iquique, Patricio Rubio fue visto en el estadio El Teniente de Rancagua, donde la U enfrentaba a Ñublense. El delantero no había sido citado para el encuentro de los hispanos y recibió cuestionamientos por su presencia en el otro partido.

A través de redes sociales, defendió su compromiso con el club y aseguró que siguió el encuentro de Unión desde un dispositivo.

“Mi obligación como jugador de Unión es ver el partido, lo cual hice porque me llevé mi iPad y vi todo el partido en vivo completo. No cambia que esté en mi casa amargado por no estar jugando o haber ido a ver fútbol. Pareciera que la culpa de todo es mía y no es así, yo respeto el lugar donde estoy y he sido profesional en todo sentido, que las cosas se den bien o mal no depende completamente de mí, es un juego colectivo o si no jugaría tenis”.

Así las cosas, Unión Española enfrenta un cierre de temporada exigente: necesita sumar para mantener viva su opción de entrar a la Liguilla, mientras las declaraciones de Fuentes y la respuesta de Rubio agregan tensión al momento del equipo.