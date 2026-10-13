Datos Clave Crisis total: Unión Española acumula casi dos meses sin saber de triunfos (seis partidos) y se estanca en el noveno lugar con 36 puntos, fuera de la postemporada. El verdugo: Deportes Iquique se impuso por la cuenta mínima gracias a un solitario gol de Agustín Venezia a los 20 minutos de la primera mitad. El fixture del terror: Para clasificar, los hispanos deberán sumar ante Copiapó, Santiago Wanderers y un necesitado San Felipe en las tres fechas finales.

El Tierra de Campeones fue el escenario de un nuevo y duro golpe para Unión Española. El equipo dirigido por Ronald Fuentes no levanta cabeza en la Primera B y cayó por 1-0 en su visita a Deportes Iquique, profundizando una crisis deportiva que ya colmó la paciencia de sus seguidores.

Los hispanos registran una desastrosa segunda parte de la temporada. Suman seis partidos sin conocer la victoria (casi dos meses de sequía) y, a falta de solo tres fechas para el cierre del campeonato, están quedando fuera de la anhelada liguilla por el ascenso. Este negro panorama detonó un grave incidente una vez finalizado el encuentro en el norte.

VIDEO: Qué pasó con los hinchas de Unión Española en Iquique

La frustración de la fanaticada roja llegó a su límite. Un registro en video captó el exacto momento en que un grupo de hinchas hispanos que llegó hasta la Región de Tarapacá se acercó a la reja para encarar duramente a los jugadores.

En las imágenes se aprecia el tenso ambiente: los fanáticos lanzaron duros reproches y exigieron respuestas por el pobre rendimiento del equipo en la recta final del torneo, mientras los futbolistas del plantel miraban en silencio hacia la tribuna, sin esbozar mayor reacción ante los gritos desesperados de su hinchada.

Parece que los hinchas de Unión Española están un poco enojados 🫪🤪 después que decían que ellos no eran equipo para la B 🤔 #iquique #unionespañola https://t.co/rAok8PSKr2 — Coloratura 🩵✨ (@MsValePaz) October 12, 2026

El gol de Iquique que dejó a los hispanos al borde del desastre

En lo netamente futbolístico, el partido se resolvió temprano. A los 20 minutos, un veloz ataque de los Dragones Celestes desnudó las falencias defensivas de la visita. Tras una floja marca de Lucas Molina, César González sacó un pase hacia el centro del área que encontró completamente solo a Agustín Venezia, quien definió con frialdad ante la salida del portero Julio Fierro.

Unión Española intentó reaccionar encomendándose al talento de Pablo Aránguiz y Mitchell Wassene, pero el equipo careció de profundidad y claridad en los metros finales. La más clara fue un disparo del propio Aránguiz antes del descanso, pero el meta local Daniel Castillo respondió de gran manera abajo.

Con este resultado, Deportes Iquique (dirigido por Hernán Peña) trepó al undécimo lugar con 34 puntos y sigue soñando con la liguilla. En la otra vereda, Unión Española se quedó en 36 unidades y se jugará la vida en las últimas tres jornadas ante Deportes Copiapó (L), Santiago Wanderers (L) y Unión San Felipe (V).