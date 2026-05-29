Magallanes recibe a Iquique este domingo 31 de mayo a las 12:30 horas en el estadio Municipal de San Bernardo por la Fecha 14 de la Primera B 2026, compromiso en el que ambos elencos necesitan reaccionar tras una racha irregular y meterse de lleno en la pelea por los puestos de privilegio del certamen.

El cuadro local llega golpeado tras caer en su última presentación y ve cómo se le complica la lucha por escalar en la tabla, mientras que la visita viene de empatar en casa y que apunta a recuperar terreno luego de un mes irregular en el torneo.

¿Quién transmite Magallanes vs Iquique por la Primera B 2026?

El compromiso entre Magallanes y Deportes Iquique se transmitirá en televisión a través de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Iquique por la Primera B 2026?

Magallanes vs Deportes Iquique juegan este domingo 31 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo por la fecha 14 de la Primera B.

Fecha: Domingo 31 de mayo

Hora: 12:30 horas

Estadio: Municipal de San Bernardo

Árbitros de Magallanes vs Iquique

Árbitro: Cristián Droguett

1er asistente: Hernán Banda

2do asistente: Loreto Toloza

4to árbitro: Nicolás Pozo

¿Cómo llegan Magallanes vs Iquique?

Magallanes llega golpeado a este compromiso, puesto que en la última fecha cayó por 2-1 en su visita a San Luis de Quillota en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, resultado que cortó el envión que traían los carabeleros tras vencer por 3-2 a Deportes Recoleta como locales. Los albicelestes vienen alternando triunfos y derrotas en las últimas fechas y necesitan reencontrarse con la victoria en casa para no perderle pisada al pelotón de arriba.

Por su parte, Deportes Iquique llega con un presente irregular tras igualar 1-1 ante Curicó Unido en el Estadio Tierra de Campeones, resultado que se sumó a la derrota previa por 2-1 ante Unión Española en Santa Laura y al empate 1-1 frente a Rangers en casa. Los dragones celestes acumulan una racha sin victorias y necesitan reaccionar como visitantes para acercarse a los puestos de protagonismo del certamen.

Formaciones de Magallanes vs Deportes Iquique

Formación de Magallanes: Matías Olguín; Alessandro Toledo, Matías Vásquez, Jeremías James, Hans Salinas; Gamalier Guzmán, Cristóbal Jorquera, Alonso Walters; Rubén Farfán, Facundo Peraza, Santiago Coronel. DT: Miguel Ponce.

Formación de Deportes Iquique: Daniel Castillo; Vicente Concha, Jorge Ayala, Franco Ledesma, Dilan Rojas; Brayan Garrido, Felipe Espinoza, Joaquín Pereyra; Diego Orellana, Álvaro Ramos, Bayron Barrera. DT: José Cantillana.