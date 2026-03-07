Deportes Puerto Montt recibirá a Deportes Recoleta este domingo 8 de marzo a las 18:30 horas en el Estadio Chinquihue por la tercera fecha de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y también se podrá ver vía streaming en TNT Sports en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo Puerto Montt vs Recoleta?

El encuentro entre Puerto Montt vs Recoleta se transmitirá a través de TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

  • TV: TNT Sports.
  • Streaming: TNT Sports en HBO Max.
  • Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Recoleta?

Puerto Montt vs Recoleta se enfrentan este domingo 8 de marzo a las 18:30 horas en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt

  • Fecha: Domingo 8 de marzo
  • Hora: 18:30 horas
  • Estadio: Estadio Chinquihue

Árbitros del partido entre Puerto Montt vs Recoleta

  • Árbitro: Víctor Abarzúa
  • 1er asistente: Cristóbal Berríos
  • 2do asistente: Matías Medina
  • Cuarto árbitro: Juan Comas

El XI de Puerto Montt vs Recoleta por la Primera B 2026

Posible formación: Gonzalo Collao; Gustavo Morales, Maxi Riveros, Claudio Vásquez, Kevin Egaña, Jason Flores, Byron Nieto, Juan Jaime, Gabriel Castillo, Salvador Negrete y Kevin González.

DT: Emiliano Astorga.

El XI de Recoleta vs Puerto Montt por la Primera B 2026

Posible formación: Jaime Vargas; Fabricio Tomarelli, Branco Provoste, Germán Estigarribia, Daniel Viveros, Felipe Baez, Brayams Viveros, Nicolás Carvajal, Pedro Sánchez, Carlos González y Gonzalo Álvarez.

DT: Francisco Arrué

Minuto a minuto de Puerto Montt vs Recoleta por la Primera B 2026

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 3
Puerto Montt
08/03/2026 18:00
Sin Comenzar
Deportes Recoleta
  • Estadísticas de equipos
Últimos enfrentamientos
PUE 2 – 1 DEP 13/08/2023
PUE 1 – 0 DEP 25/03/2023

