Deportes Puerto Montt recibirá a Deportes Recoleta este domingo 8 de marzo a las 18:30 horas en el Estadio Chinquihue por la tercera fecha de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y también se podrá ver vía streaming en TNT Sports en HBO Max.
¿Quién transmite en vivo Puerto Montt vs Recoleta?
El encuentro entre Puerto Montt vs Recoleta se transmitirá a través de TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.
- TV: TNT Sports.
- Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Recoleta?
Puerto Montt vs Recoleta se enfrentan este domingo 8 de marzo a las 18:30 horas en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt
- Fecha: Domingo 8 de marzo
- Hora: 18:30 horas
- Estadio: Estadio Chinquihue
Árbitros del partido entre Puerto Montt vs Recoleta
- Árbitro: Víctor Abarzúa
- 1er asistente: Cristóbal Berríos
- 2do asistente: Matías Medina
- Cuarto árbitro: Juan Comas
El XI de Puerto Montt vs Recoleta por la Primera B 2026
Posible formación: Gonzalo Collao; Gustavo Morales, Maxi Riveros, Claudio Vásquez, Kevin Egaña, Jason Flores, Byron Nieto, Juan Jaime, Gabriel Castillo, Salvador Negrete y Kevin González.
DT: Emiliano Astorga.
El XI de Recoleta vs Puerto Montt por la Primera B 2026
Posible formación: Jaime Vargas; Fabricio Tomarelli, Branco Provoste, Germán Estigarribia, Daniel Viveros, Felipe Baez, Brayams Viveros, Nicolás Carvajal, Pedro Sánchez, Carlos González y Gonzalo Álvarez.
DT: Francisco Arrué
Minuto a minuto de Puerto Montt vs Recoleta por la Primera B 2026
- Estadísticas de equipos