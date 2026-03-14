La jornada nocturna de domingo de la cuarta fecha de la Primera B tendrá a uno de los animadores del torneo en el arranque como local, Deportes Puerto Montt será anfitrión de Santa Cruz. Los sureños tienen 9 puntos y canasta limpia en el inicio y se enfrentarán a un elenco que no sabe de victorias, sólo dos empates y una derrota tienen los santacruzanos.
El duelo tendrá televisión y también podrá ser visto por aplicación.
¿Qué canal transmite Puerto Montt vs Santa Cruz por la Primera B 2026?
Para ver el partido de Puerto Montt vs Santa Cruz debes acceder a TNT Sports en tu señal de TV cable y a través del streaming de HBO Max.
- TV: TNT Sports
- Streaming: TNT Sports en HBO Max
Además, podrás seguir el minuto a minuto, las estadísticas y todas las jugadas destacadas en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Santa Cruz por la Primera B 2026?
Puerto Montt vs Santa Cruz se enfrentan este domingo 15 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue, por la cuarta jornada del Campeonato de Ascenso.
- Fecha: Domingo 15 de marzo
- Horario: 20:30 horas
- Estadio: Estadio Bicentenario Chinquihue
Árbitros del partido de Puerto Montt vs Santa Cruz
- Árbitro: Cristián Droguett
- 1er asistente: Gabriel Vera
- 2do asistente: Yomara Salazar
- Cuarto árbitro: Dione Rissios
Probable formación de Puerto Montt vs Santa Cruz
Luis Ureta; Gustavo Morales, Maxi Riveros, Richard Paredes, Kevin Egaña, Jason Flores, Byron Nieto, Alexis Sabella, Juan Jaime, Gabriel Castillo y Sebastián Pérez.
Probable formación Santa Cruz vs Puerto Montt
Juan Dobboleta; Gino Alucema, Braian Camisassa, Felipe Orellana, Santiago mederos, Felipe Alvarado, Diego plaza, Hardy Cavero, David Tati, Nicolás Barrios y Diego Arias.
Puerto Montt vs Santa Cruz en vivo, minuto a minuto
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