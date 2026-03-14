La jornada nocturna de domingo de la cuarta fecha de la Primera B tendrá a uno de los animadores del torneo en el arranque como local, Deportes Puerto Montt será anfitrión de Santa Cruz. Los sureños tienen 9 puntos y canasta limpia en el inicio y se enfrentarán a un elenco que no sabe de victorias, sólo dos empates y una derrota tienen los santacruzanos.

El duelo tendrá televisión y también podrá ser visto por aplicación.

¿Qué canal transmite Puerto Montt vs Santa Cruz por la Primera B 2026?

Para ver el partido de Puerto Montt vs Santa Cruz debes acceder a TNT Sports en tu señal de TV cable y a través del streaming de HBO Max.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: TNT Sports en HBO Max

Además, podrás seguir el minuto a minuto, las estadísticas y todas las jugadas destacadas en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Santa Cruz por la Primera B 2026?

Puerto Montt vs Santa Cruz se enfrentan este domingo 15 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue, por la cuarta jornada del Campeonato de Ascenso.

Fecha: Domingo 15 de marzo

Horario: 20:30 horas

20:30 horas Estadio: Estadio Bicentenario Chinquihue

Árbitros del partido de Puerto Montt vs Santa Cruz

Árbitro: Cristián Droguett

Cristián Droguett 1er asistente: Gabriel Vera

Gabriel Vera 2do asistente: Yomara Salazar

Yomara Salazar Cuarto árbitro: Dione Rissios

Probable formación de Puerto Montt vs Santa Cruz

Luis Ureta; Gustavo Morales, Maxi Riveros, Richard Paredes, Kevin Egaña, Jason Flores, Byron Nieto, Alexis Sabella, Juan Jaime, Gabriel Castillo y Sebastián Pérez.

Probable formación Santa Cruz vs Puerto Montt

Juan Dobboleta; Gino Alucema, Braian Camisassa, Felipe Orellana, Santiago mederos, Felipe Alvarado, Diego plaza, Hardy Cavero, David Tati, Nicolás Barrios y Diego Arias.

Puerto Montt vs Santa Cruz en vivo, minuto a minuto