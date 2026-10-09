Deportes Temuco y Deportes Santa Cruz se ven las caras este sábado 10 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker por la fecha 27 de la Primera B 2026. El partido se podrá ver en vivo a través de TNT Sports y HBO Max.

Ambos elencos llegan necesitados de puntos. El Pije está obligado a sumar si quiere acercarse a puestos de liguilla, mientras que los Comerciantes buscan salir de la parte baja.

¿Quién transmite Temuco vs Santa Cruz por la Primera B 2026?

El encuentro entre Deporte Temuco y Deportes Santa Cruz se transmitirá en vivo a través de TNT Sports y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Temuco vs Santa Cruz por la Primera B 2026?

Deportes Temuco vs Deportes Santa Cruz se enfrentan este sábado 10 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker.

Fecha: Sábado 10 de octubre

Hora: 17:30 horas

Estadio: Germán Becker, Temuco

¿Quién es el árbitro de Temuco vs Santa Cruz?

El árbitro principal de Temuco vs Santa Cruz es Juan Lara.

Árbitro: Juan Lara

1er asistente: Wladimir Silva

2do asistente: Loreto Toloza

4to árbitro: Juan Ibarra

VAR: Nicolás Gamboa

AVAR: Joaquín Arrué

¿Cómo llegan Temuco vs Santa Cruz?

Deportes Temuco viene de recibir un duro golpe en la Primera B. El Pije cayó en la agonía frente a Cobreloa en su último partido, resultado que lo dejó en el undécimo puesto de la tabla de posiciones con 32 puntos y lo alejó de la zona de liguilla.

Por su parte, Deportes Santa Cruz llega tras sufrir una dolorosa caída en condición de local. Los Comerciantes cayeron por 2-1 frente a San Marcos de Arica y quedaron a solo cuatro puntos de la zona de descenso.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue el pasado 18 de mayo, cuando en el Estadio Joaquín Muñoz el elenco de La Araucanía se impuso por 3-2.

Formaciones de Temuco vs Santa Cruz

Formación de Temuco

Yerko Urra; Brian Torrealba, Enzo Lettieri, Luis Casanova, Brayan Troncoso; Felipe Reynero, Paulo Contreras, Diego Buonanotte, Camilo Núñez, Nicolás Rivera; Diego Sánchez. DT: Emiliano Astorga.

Formación de Santa Cruz

Juan Dobboletta; David Tati, Nicolás Guerrero, Hardy Cavero, Nazareno Romero; Yashir Islame, Felipe Orellana, Diego Plaza; Cristóbal Moreno, Diego Arias y Pablo Brito. DT: Dalcio Giovagnoli.