Deportes Temuco y Cobreloa protagonizaron un entretenido encuentro en el Estadio Germán Becker, el cual se definió con polémica en una de las últimas jugadas del compromiso. Por la fecha 16 de la Primera B 2026, los Zorros vencieron por la mínima a el cuadro Pije en el sur del país, con un gol agónico de Gustavo Gotti que estuvo lleno de suspenso, tras haber sido invalidado en un principio por una posición adelantada que revocó el VAR.

Con este marcador, Deportes Temuco se estanca en la undécima ubicación de la división con 32 unidades, y queda a cuatro de los puestos de clasificación a liguilla. Por su parte, Cobreloa se mantiene como líder exclusivo con 48 puntos, y se escapa en la parte alta de Santiago Wanderers que cayó en el arranque de la jornada.

Resumen de Temuco vs Cobreloa

Bajo la lluvia intratable del sur de nuestro país se disputó el primer tiempo del cotejo, el cual contaba con una clara superioridad en el terreno de juego del Pije frente a su gente, quien controlaba el balón y ocasionaba las jugadas de mayor peligro de cara al arco rival, a tal punto de abrir el marcador a los 7′ minutos del primer tiempo. Tras un maravilloso pase entre líneas de Diego Buonanotte, Diego Sánchez quedó cara a cara con el golero de Cobreloa, y cruzó el balón para el primero de Temuco. En medio de las celebraciones de los locales, el juez del compromiso anuló el gol debido a un offside milimétrico del goleador.

En el minuto 23′ se protagonizó una inédita situación con el juez del compromiso, ya que Mario Salvo se lesionó y pidió ser sustituido. Quien tomó el rol de árbitro central tras la lesión de Salvo fue Claudio Díaz, quien se desempeñaba como cuarto árbitro en el arranque del cotejo.

La segunda parte del compromiso tuvo un cambio rotundo, y no solo en el clima al pasar del diluvio a un brillante sol que iluminó al Germán Becker, sino que también por la actitud de los dirigidos de Mario Salas que adelantaron su ataque en búsqueda del gol que los dejaba como líderes en solitario en la división.

En el minuto 90+4′ del duelo se quebró la paridad, con una insólita situación que desencadenó el gol de Cobreloa. Tras un centro de Tapia, y una serie de rebotes en el área, Gustavo Gotti empujó el balón que posteriormente impactaba el cuerpo de Aránguiz que estaba en el suelo e ingresó a la portería local.

En medio de las celebraciones, el colegiado Claudio Díaz había anulado el tanto por un presunto fuera de juego de Aránguiz, pero el VAR, dirigido por Piero Maza, contactó al juez y le indicó que estaba habilitado. La jugada terminó en la apertura del marcador para Cobreloa, quien se va con los tres puntos del Germán Becker.

¿Cuándo vuelven a jugar Temuco y Cobreloa?

Deportes Temuco tendrá que seguir con su objetivo de ingresar a zona de liguilla en condición de local, ya que en la fecha 27 tendrá que reibir a Deportes Santa Cruz. El duelo entre el cuadro Pije y los Unionistas se disputará el próximo sábado 10 de octubre desde las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker.

Por su parte, Cobreloa seguirá su travesía como forastero en la próxima jornada, cuando deba visitar a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. El choque entre el León de Atacama y los Zorros se jugará el domingo 11 de octubre a partir de las 15:00 horas.