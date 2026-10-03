Deportes Recoleta le propina un duro golpe a Santiago Wanderers en la fecha 16 de la Primera B 2026, ya que la escuadra local se impuso por 2-1 ante los escoltas de la división, que le ceden terreno a Cobreloa, quien puede escaparse en la cima del torneo. Con goles de Carlos González y Germán Estigarribia, los Textileros cosecharon un triunfo que los deja bien posicionados en la zona de liguilla.

Con este resultado, Deportes Recoleta trepa hasta la quinta ubicación de la división de plata con 41 unidades, y queda a solo cuatro puntos de la cima del certamen. Por su pasrte, Santiago Wanderers se estanca en la segunda posición con 44 puntos, a una unidad de Cobreloa, quien debe disputar su duelo a partir de las 17:30 horas.

Los goles de Recoleta vs Santiago Wanderers

En el Estadio Santa Laura, Deportes Recoleta y Santiago Wanderers protagonizaron un entretenido encuentro, con ambas escuadras con esquemas ofensivos que buscaron la apertura del marcador de manera tempranera. A pesar de los intentos de los Caturros, fue la escuada recoletana quien dio el primer golpe, ya que a los 15′ minutos, tras una desconcentración en la defensa de la visita que no logró despejar el balón, fue Sánchez quien sacó un remate cruzado que dejó un rebote en el área, el cual fue aprovechado por Carlos González, quien sin marca alguna solo tuvo que empujar la redonda para el primero de los locales.

La primera etapa del compromiso fue un dolor de cabeza para Santiago Wanderers, y terminó como una pesadilla para ellos debido al segundo gol de los Textileros. A los 45′ minutos, Gonzalo Álvarez comandó un contraataque por la banda derecha, lanzó un centro pasado al segundo palo que conectó de manera precisa Germán Estigarribia, quien selló el 2-0 a favor de los locales.

Los Caturros arrancaron con otro chip el segundo tiempo, con más posibilidades en ataque con diversas acciones ofensivas por las bandad, y lograron descontar en el marcador a los 53′ minutos, con un golazo de Cristóbal Ponce, quien en la boca del área dio una media vuelta y pegó el balón al segundo palo del golero Salazar.

En los minutos finales, Santiago Wanderers adelantó todas sus líneas en búsqueda de un punto en Independencia, y sufrió un balde de agua fría tras la expulsión del joven Cristóbal Ponce, quien fue goleador en los Caturros. El atacante fue agarrado de la camiseta por Estigarribia en mitad de cancha, y respondió con un codazo evidente que dejó a la visita con uno menos en el cierre de compromiso.

¿Cuándo vuelven a jugar Recoleta vs Santiago Wanderers?

Deportes Recoleta será el encargado de abrir el telón a la fecha 27 de la Primera B 2026, con un duelo crucial por asegurar su pase a la liguilla de ascenso, ya que deberá recibir a Magallanes. El duelo entre Textileros y el Manojito de Claveles se disputará el próximo sábado 10 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.

Por su parte, Santiago Wanderers tendrá un duro duelo en su lucha por mantenerse en la pelea por el ascenso directo, cuando deba recibir a Curicó Unido. El choque entre Caturros y Torteros también se jugará el próximo 10 de octubre, pero arrancará a las 15:00 horas en el Estadio Elías Figueroa.