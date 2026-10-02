Deportes Temuco y Cobreloa protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 16 de la Primera B 2026. El Pije recibirá a los loínos este sábado 3 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker en un partido que se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

La escuadra de la región de la Araucanía necesita ganar para tener opciones de entrar a la liguilla, mientras que los dirigidos por Mario Salas quieren seguir firmes en lo más alto de la tabla de posiciones del Ascenso.

¿Quién transmite Temuco vs Cobreloa por la Primera B 2026?

El compromiso entre Deportes Temuco y Cobreloa será transmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Temuco vs Cobreloa por la Primera B 2026?

El cruce entre Temuco y Cobreloa está programado para este sábado 3 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker.

Fecha: Sábado 3 de octubre

Hora: 17:30 horas

Estadio: Germán Becker, Temuco

¿Quién es el árbitro de Temuco vs Cobreloa?

El árbitro de Temuco vs Cobreloa será Mario Salvo

Árbitro: Mario Salvo

1er asistente: Leslie Vásquez

2do asistente: Cristóbal Berríos

4to árbitro: Claudio Díaz

VAR: Piero Maza

AVAR: Juan Serrano

¿Cómo llegan Temuco y Cobreloa?

Deportes Temuco llega a este cruce en medio de un irregular momento. En sus últimos cinco partidos el Pije registra dos triunfos, dos derrotas y un empate. En la última fecha rescató un punto en su visita a Unión Española, con lo que sumó 32 y se quedó en el undécimo lugar de la Primera B.

Por su parte, Cobreloa hizo un cambio de timón y contrató a Mario Salas para la recta final del torneo. En su debut, el Comandante guió a los loínos al triunfo sobre Santiago Wanderers, el cual le permitió alcanzar la cima del Ascenso con 45 puntos, uno más que los caturros.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue el pasado 23 de febrero cuando los naranjas se impusieron por 3-1 en el Estadio Zorros del Desierto en Calama.

Formaciones de Temuco vs Cobreloa

Formación de Temuco

Yerko Urra; Brian Torrealba, EnzoLettieri, Miguel Sanhueza, Brayan Troncoso; Camilo Núñez, Paulo Contreras, Diego Buonanotte; Felipe Reynero,Diego Sánchez y Nicolás Rivera. DT: Emiliano Astorga.

Formación de Cobreloa

Hugo Araya; Bastián San Juan, Diego García, Rodolfo González; Cristian Muga, Facundo Velazco, Jorge Gatica, Lucas Cornejo, Tomás Aránguiz; Álvaro Delgado y Cristian Insaurralde. DT: Mario Salas.