Datos Clave Nuevas bajas: Diego García y Cristián Insaurralde recibieron una fecha de suspensión cada uno. Duelo clave: Cobreloa visitará a Deportes Temuco este sábado 3 de octubre a las 17:30 horas. Liderato en juego: El equipo loíno llega primero con 45 puntos, uno más que Santiago Wanderers.

Cobreloa recibió dos nuevas malas noticias de cara a su próximo partido en la Liga de Ascenso. El Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP sancionó con una fecha a Diego García y Cristián Insaurralde, por lo que ambos quedaron descartados para la visita ante Deportes Temuco de este sábado 3 de octubre.

Las resoluciones corresponden a la Audiencia N°35, realizada el martes 29 de septiembre. García fue castigado tras recibir tarjeta roja directa frente a Santiago Wanderers, mientras que Insaurralde deberá cumplir una fecha luego de alcanzar su quinta amarilla del campeonato.

La situación llega justo cuando Cobreloa atraviesa uno de los momentos más importantes de su temporada. El equipo dirigido por Mario Salas viene de derrotar 1-0 a Santiago Wanderers en Calama y recuperó el liderato de la categoría con 45 puntos, uno más que los porteños. Además, quedan cinco fechas para el cierre de la fase regular.

¿Qué bajas tendrá Cobreloa ante Temuco?

La suspensión de García obliga a Cobreloa a modificar su defensa para un encuentro que tendrá lugar en el estadio Germán Becker. El zaguero fue expulsado en el triunfo sobre Santiago Wanderers, partido en el que los loínos igualmente consiguieron quedarse con los tres puntos y alcanzar la cima del torneo.

En ataque, la ausencia de Cristián Insaurralde también representa una modificación para Mario Salas. El delantero recibió su quinta tarjeta amarilla ante Santiago Wanderers y ya había anticipado que esa amonestación lo dejaría fuera del siguiente compromiso, aunque esperaba que la jugada pudiera ser revisada.

¿Cuándo juega Cobreloa contra Temuco?

El duelo entre Deportes Temuco y Cobreloa está programado para este sábado 3 de octubre, desde las 17:30 horas, en el estadio Germán Becker. El encuentro corresponde a la fecha 16, jornada que había quedado pendiente y que ahora se disputará durante el receso del fútbol nacional.

El conjunto loíno llegará como líder con 45 unidades, mientras el Pije ocupa el undécimo puesto con 32 puntos y busca acercarse a la zona de liguilla. El cuadro local, además, no registra bajas para este compromiso.

Dentro del panorama de Cobreloa, no todo son malas noticias: Rodolfo González y Jorge Paul Gatica estarán disponibles nuevamente tras cumplir sus respectivas suspensiones. En paralelo, Bastián San Juan, Sebastián Zúñiga y Felipe Fritz continúan fuera por lesión.

Así las cosas, Mario Salas deberá rearmar su equipo para defender una ventaja mínima en la cima y afrontar una visita exigente con dos nuevas ausencias disciplinarias.