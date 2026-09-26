Datos Clave El contrato: Mario Salas llegó a Cobreloa por apenas seis partidos con el objetivo único de pelear el título y el ascenso directo. El golpe inmediato: En su debut, los loínos derrotaron 1-0 a Santiago Wanderers y quedaron líderes de Primera B con 45 puntos. El futuro: Incluso si se cumple el objetivo de ascender, el entrenador aclaró que su continuidad no está garantizada y dependerá de la dinámica del club.

Mario Salas aceptó uno de los desafíos más comprimidos de su carrera: seis partidos para intentar devolver a Cobreloa a la Primera División. Y a una semana de asumir la banca loína, el escenario no pudo quedar mejor aspectado para el técnico.

En un duelo clave, los naranjas vencieron por la cuenta mínima a Santiago Wanderers gracias a un agónico gol de Yastin Navarro en el minuto 88, desplazando precisamente a los caturros de la cima de la Primera B. Sin embargo, pese al golpe de autoridad, el futuro del entrenador en Calama no viene escrito de antemano.

¿Por qué Mario Salas aceptó dirigir a Cobreloa?

Antes de desembarcar en el norte, el nombre del estratega rondó con fuerza en la máxima categoría. Sin embargo, Salas aseguró que aceptó la propuesta loína por el peso de la institución y por la posibilidad inmediata de luchar por una corona.

En conversación con La Tercera, el DT explicó qué terminó inclinando la balanza: “Llego porque es Cobreloa, una institución sólida, y por lo que significa el desafío de venir y pelear por un campeonato”.

De paso, aclaró por qué se cayeron sus conversaciones previas con Unión La Calera. “Fueron motivos contractuales. La Calera está en el TAS reclamando unos puntos y si se los dan quedará muy bien en la tabla”, reveló, descartando que el riesgo de descenso de los cementeros haya frenado su llegada.

¿Cuánto dura el contrato de Mario Salas en Calama?

El acuerdo en Cobreloa funciona prácticamente como una cuenta regresiva, ya que contempla solo seis compromisos. Es un plazo reducido para instalar una idea futbolística, algo que el propio estratega reconoce.

“Es difícil plasmar una idea de juego en seis partidos, pero creemos que el desafío por luchar por un campeonato es superior a cualquier cosa. El riesgo real está en no cumplir el objetivo por el cual se nos contrató”, aseveró Salas, quien ya había vivido una situación exprés similar en Huachipato durante 2021.

Su primer gran examen terminó moviendo toda la tabla, aunque sufrió más de la cuenta. Pese a jugar gran parte del duelo con superioridad numérica tras las expulsiones de Dylan Portilla y Martín Villarroel, Cobreloa recién encontró el triunfo a los 88 minutos.

“Cuesta mucho cuando un equipo tiene nueve u ocho jugadores que se defiende mucho”, analizó el DT tras destrabar el cerrojo defensivo de los porteños.

¿Mario Salas seguirá en Cobreloa si consigue el ascenso?

No necesariamente. Conseguir el anhelado retorno a la serie de honor no implica automáticamente que Mario Salas vaya a continuar dirigiendo en el Estadio Zorros del Desierto. El entrenador dejó claro que cualquier permanencia en 2027 deberá evaluarse a fin de año.

“Para permanecer en Cobreloa no es solo conseguir el objetivo, es ver si realmente encajamos en la dinámica del club”, sentenció.

Esa frase abre un escenario interesante: primero está la misión deportiva para la que fue contratado, y luego vendrá una evaluación dirigencial para definir si ambas partes quieren construir un proyecto a largo plazo en una categoría cargada de presión. “Hay instituciones como Cobreloa, Wanderers, Rangers, Iquique y Unión Española que podrían estar en Primera perfectamente, pero estamos en Primera B y es por algo”, reflexionó.

¿Cómo quedó Cobreloa en la tabla de Primera B?

Cobreloa quedó como nuevo líder con 45 puntos, uno más que Santiago Wanderers.

La parte alta quedó así:

Pos. Equipo PJ Pts 1 Cobreloa 25 45 2 Santiago Wanderers 25 44 3 San Luis 24 41 4 Magallanes 25 40 5 Antofagasta 25 38 6 Deportes Recoleta 25 38

Ahora, la “cuenta regresiva” de Mario Salas continuará con el equipo dependiendo de sus propios resultados. El próximo desafío para defender el liderato será como visitante ante Deportes Temuco.