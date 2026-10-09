Deportes Recoleta y Magallanes se enfrentan este sábado 10 de octubre por la fecha 27 de la Primera B 2026. El encuentro comenzará a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez, en un compromiso que puede influir en la pelea por los puestos de avanzada.

El partido se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium y vía streaming por HBO Max. Ambos equipos llegan después de conseguir victorias en la jornada anterior: Recoleta derrotó por 2-1 a Santiago Wanderers, mientras que Magallanes venció por 1-0 a Curicó Unido.

Con cuatro fechas por disputar después de esta jornada, cada punto adquiere relevancia en la lucha por llegar a la postemporada y mantener opciones de pelear por el ascenso.

¿Quién transmite Recoleta vs Magallanes por la Primera B 2026?

El encuentro entre Deportes Recoleta y Magallanes será transmitido por televisión a través de TNT Sports Premium. También estará disponible vía streaming en HBO Max, para quienes tengan contratado el plan correspondiente.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Recoleta vs Magallanes por la Primera B 2026?

Deportes Recoleta y Magallanes se enfrentan este sábado 10 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez, por la fecha 27 de la Liga de Ascenso 2026.

Fecha: Sábado 10 de octubre

Sábado 10 de octubre Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Municipal de Recoleta Leonel Sánchez, Recoleta

¿Quién es el árbitro de Recoleta vs Magallanes?

El árbitro de Deportes Recoleta vs Magallanes será Rodrigo Rivera, acompañado por el resto del equipo arbitral designado para el encuentro.

Árbitro: Rodrigo Rivera

Rodrigo Rivera 1er asistente: Gabriel Ureta

Gabriel Ureta 2do asistente: Cristóbal Berríos

Cristóbal Berríos 4to árbitro: Jorge Oses

Jorge Oses VAR: Reinerio Alvarado

Reinerio Alvarado AVAR: Diego Gamboa

¿Cómo llegan Recoleta y Magallanes?

Deportes Recoleta viene de imponerse por 2-1 a Santiago Wanderers en la Liga de Ascenso. El equipo recoletano buscará aprovechar su localía para sumar nuevamente y seguir en la disputa por un lugar en la Liguilla.

Por su parte, Magallanes derrotó por 1-0 a Curicó Unido en su último compromiso del campeonato. El conjunto carabelero llega con la opción de sumar fuera de casa y mantenerse entre los equipos que pelean en la parte alta de la clasificación.

En la tabla de posiciones, Magallanes suma 43 puntos y ocupa el cuarto lugar, mientras que Deportes Recoleta registra 41 unidades. La diferencia entre ambos es de apenas dos puntos, por lo que el enfrentamiento directo representa una oportunidad para modificar sus posiciones en la tabla.

El antecedente más reciente entre ambos se remonta al 16 de mayo, cuando Magallanes se quedó con la victoria por 3-2 ante Deportes Recoleta por la Liga de Ascenso. Ahora, el cuadro recoletano intentará hacerse fuerte en casa y tomarse revancha de aquel resultado.

Formaciones de Recoleta vs Magallanes

Formación de Recoleta: Álvaro Salazar; Daniel Viveros, Brayams Viveros, Fabrizio Tomarelli, Ignacio Lara; Gonzalo Álvarez, Javier Espinoza, Branco Provoste, Carlos González; Germán Estigarribia y Pedro Sánchez. DT: Francisco Arrué.

Formación de Magallanes: Juan Pablo Zozaya; Matías Vásquez, Claudio Meneses, Matías Cofré, Hans Salinas; Alonso Walters, Matías Osorio; Cristóbal Jorquera; Rubén Farfán, Milton Alegre y Matías Fredes. DT: Miguel Ponce.