San Luis de Quillota cumple en casa y da un gran paso en su lucha por el ascenso directo de la Primera B 2026, ya que en el Estadio Lucio Fariña venció por 2-0 a Unión Española, quien se está quedando fuera de zona de liguilla. Con gol de Sebastián Parada y un autogol de José Manuel Aja, los Canarios logran su quinta victoria al hilo y son los nuevos escoltas de la división de plata.

Con este resultado, San Luis de Quillota se posiciona en el segundo lugar de la tabla con 47 unidades, a solo un punto de Cobreloa que es el líder. Por otro lado, Unión Española se estanca en la novena localidad con 36 puntos, y queda a uno de Copiapó que es el último clasificado a la liguilla.

Los goles de San Luis vs Unión Española

En un entretenido cotejo disputado en Quillota, San Luis logró la apertura del marcador en el final del primer tiempo de la mano de Sebastián Parada, quien vivía un día especial, ya que cumplía su partido n°200 con la casaca canaria. En el minuto 43′, Guillermo Avello le robó el balón a Lucas Molina y genera un ataque por la banda derecha. El lateral encaró al área y le cedió el balón al goleador quillotano, quien con su derecha sentenció el primer tanto del compromiso.

La segunda etapa del compromiso estuvo friccionada, pero para la suerte de los locales consiguieron aumentar su ventaja en el marcador con un insólito autogol de José Manuel Aja. En el minuto 74′, Sebastián Parada ejecutó un tiro libre desde la izquierda con un centro al área, y en el ánimo de despejar el balón el zaguero hispano con un cabezazo solitario marcó en propia puerta.

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Unión Española?

San Luis de Quillota deberá disputar la fecha 27 en condición de visitante, ya que tendrá que trasladarse hasta la décima región para enfrentar a Deportes Puerto Montt. El choque entre Delfines y Canarios se disputará el próximo lunes 12 de octubre desde las 12:30 horas en el Estadio Bicentenario de Chinquihue.

Por su parte, Unión Española será el encargado de cerrar la jornada como forastero, cuando enfrente en el Estadio Tierra de Campeones a Deportes Iquique. El duelo entre Dragones Celestes e Hispanos también se jugará el lunes 12 de octubre, pero arrancará a las 17:30 horas.