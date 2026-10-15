San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt se enfrentan este domingo por la Fecha 28 de la Primera B 2026, en el Estadio Carlos Dittborn. Los ariqueños buscan recuperarse de su dura caída frente a Deportes Antofagasta, mientras que los sureños necesitan reencontrarse con el triunfo después de cuatro derrotas consecutivas en el campeonato.

El antecedente más reciente favorece a los nortinos: en la primera rueda, San Marcos se impuso por 2-0 en el Estadio Chinquihue, resultado que intentará repetir frente a su público.

¿Dónde ver EN VIVO San Marcos vs Puerto Montt?

San Marcos de Arica vs Deportes Puerto Montt se transmite por TNT Sports Premium y vía streaming por HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Puerto Montt?

El partido se juega el domingo 18 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn de Arica.

Fecha: Domingo 18 de octubre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Carlos Dittborn (Arica)

El encuentro corresponde a la Fecha 28 del Campeonato de Ascenso, cuando restan apenas tres jornadas para el término de la fase regular.

Árbitros de San Marcos vs Puerto Montt

Nicolás Pozo será el árbitro principal de San Marcos de Arica vs Deportes Puerto Montt en el Carlos Dittborn.

Árbitro: Nicolás Pozo

1er asistente: Ignacio Cerda

2do asistente: Cristian Espíndola

4to árbitro: Claudio Díaz

VAR: Reinerio Alvarado

AVAR: Nicolás Medina

¿Cómo llegan San Marcos vs Puerto Montt?

San Marcos de Arica llega golpeado después de sufrir una contundente derrota por 3-0 frente a Deportes Antofagasta en el Estadio Calvo y Bascuñán. El resultado frenó el impulso que había conseguido el conjunto nortino, que anteriormente había superado por 2-1 a Deportes Santa Cruz como visitante y por 3-0 a Curicó Unido en el Carlos Dittborn.

Pese al último tropiezo, los Bravos del Morro han mostrado una importante capacidad de reacción durante las últimas jornadas. En sus cinco compromisos más recientes registran tres victorias y dos derrotas, por lo que volver a hacerse fuertes como locales será fundamental en la recta final del campeonato.

Deportes Puerto Montt, en cambio, atraviesa un momento mucho más delicado. El Velero cayó por 1-0 frente a San Luis en el Chinquihue y extendió a cuatro su racha de derrotas consecutivas en la Primera B. Antes había sufrido una goleada por 3-0 ante Deportes Copiapó, además de sus tropiezos frente a Magallanes y Rangers.

El equipo dirigido por Emilio Mancilla también ha debido dividir sus esfuerzos con la Copa Chile, donde tiene pendiente completar su eliminatoria de cuartos de final frente a Colo Colo. El compromiso se reanudará el martes 20 de octubre en el Estadio Monumental, apenas dos días después de su visita a Arica, agregando una exigencia adicional a su calendario.

Formaciones de San Marcos vs Puerto Montt

Posible formación de San Marcos de Arica: Benjamín Tapia; Reiner Campos, Andrés Barboza, Mauricio Iturra, Gonzalo Cubillos; Camilo Rencoret, Augusto Barrios, Agustín Maidana; Gonzalo Reyes, Adriano Galleguillos y Camilo Melivilú. DT: Iván Sandrock.

Posible formación de Deportes Puerto Montt: Gonzalo Collao; Byron Nieto, Maximiliano Riveros, Danilo Díaz, Kevin González; Juan Jaime, Claudio Vázquez, Jason Flores; Richard Paredes, Nicolás Mancilla y Gustavo Morales. DT: Emilio Mancilla.