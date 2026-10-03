Deportes Santa Cruz vuelve a tropezar en la Primera B 2026 y se mantiene en la pelea por el descenso en la categoría, tras sufrir una dura derrota ante San Marcos de Arica en su hogar. Los Unionistas arrancaron el cotejo con el marcador a su favor por el gol de su goleador, Diego Arias, pero los tantos de Gonzalo Reyes y Agustín Maidana firmaron la remontada 1-2 de los Bravos del Morro como visitantes.

Con este resultado, Deportes Santa Cruz se estanca en la 14° ubicación de la división de plata con 22 unidades, y queda a cuatro de Rangers que es colista, el cual cuenta con un partido menos. Por su parte, San Marcos de Arica escala hasta la sexta posición de la competencia con 39 puntos, e ingresa a zona de liguilla.

Los goles de Santa Cruz vs San Marcos

Deportes Santa Cruz llegó con necesidad de sumar al duelo, para no seguir complicándose con la parte baja de la tabla, y logró imponerse en el marcador a los 13′ minutos del primer tiempo desde el punto penal. Tras una agarrón de Barrios sobre Guerrero, el VAR llamó al juez central, quien no dudó en sancionar la pena máxima. El encargado de ejecutar desde los doce pasos fue el goleador de la categoría, Diego Arias, quien no falló y cosechó su 17° gol.

La alegría en los locales fue fugaz, ya que la reacción de San Marcos de Arica llegó 120 segundos después con un golazo de Gonzalo Reyes. El atacante de los norteños encaró desde la izquierda, eludió rivales y clavó el balón en el segundo palo para la igualdad.

Los Bravos del Morro no bajaron el pie del acelerador, y lograron su segunda conquista en el minuto 35′ con un gol de Agustín Maidana. Tras un gran ataque por la banda izquierda, el atacante recibió un pase entre líneas al área y pasó el balón entre las piernas del golero Doboletta.

Deportes Santa Cruz adelantó sus líneas en el segundo tiempo, pero no logró la tan ansiada igualdad en condición de local.

¿Cuándo vuelven a jugar Santa Cruz y San Marcos?

Deportes Santa Cruz tendrá que trasladarse hasta la Región de La Araucanía, donde tendrá que visitar al complejo Deportes Temuco en un duelo clave si quiere mantener la categoría. El choque entre el cuadro Pije y los Unionistas se disputará el próximo sábado 10 de octubre desde las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker.

Por su parte, San Marcos de Arica jugará otra vez como forastero, pero en la fecha 27 será ante Deportes Antofagasta en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. El duelo entre Pumas y los Bravos del Morro se jugará el próximo domingo 11 de octubre a partir de las 12:30 horas.