Santiago Wanderers no se rindió en el Estadio Elías Figueroa Brander y rescató un empate agónico ante Unión Española por la fecha 14 de la Primera B. Los hispanos dominaron gran parte del partido y llegaron al descanso con una cómoda ventaja de dos goles, pero los porteños reaccionaron en el complemento y, con Marcos Camarda como figura, lograron igualar en los minutos finales para quedarse con un punto que igual sabe a algo más.

Santiago Wanderers alcanza los 26 puntos y se instala momentáneamente en el liderato de la Primera B, a la espera del resultado entre Cobreloa y Rangers. Unión Española, en tanto, suma 21 unidades y escala al sexto lugar de la tabla.

Los goles de Santiago Wanderers vs Unión Española por la Primera B

Unión Española se adelantó en el 37′ gracias a Andrés Vilches, quien recibió una habilitación en profundidad, controló y remató para abrir el marcador. Antes del descanso, en el 45′, los hispanos sentenciaron la primera mitad: Ojeda robó una pelota y mandó un centro por la derecha para que Vilches completara su doblete con un remate de bote que puso el 0-2.

El complemento arrancó con reacción inmediata de Santiago Wanderers. En el 47′, San Martín desbordó por la izquierda, centró al área y Marcos Camarda empujó de zurda para descontar. Los porteños siguieron buscando el empate y lo encontraron en el 86′: pelota dividida en el área visitante, rebote y Camarda de cabeza bajo el arco para firmar el 2-2 definitivo.

¿Cuándo vuelven a jugar Santiago Wanderers y Unión Española?

Santiago Wanderers visita a Deportes Copiapó el 6 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Unión Española recibe a Unión San Felipe el 8 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Santa Laura.