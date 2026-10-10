Santiago Wanderers vuelve a Playa Ancha en un momento clave de su lucha por el ascenso. El equipo de Francisco Palladino perdió sus últimos tres partidos y necesita reaccionar para mantenerse cerca de Cobreloa y San Luis en la parte alta de la tabla.

Curicó Unido llega también golpeado. Los torteros acumulan cuatro derrotas consecutivas entre Primera B y Copa Chile y buscan volver a sumar para mantenerse lejos del último lugar cuando entra en tierra derecha el campeonato.

Santiago Wanderers vs Curicó Unido EN VIVO: minuto a minuto

La previa de Santiago Wanderers vs Curicó Unido

Santiago Wanderers llega a esta fecha todavía metido en la pelea por el ascenso directo. El Decano ocupa el tercer lugar con 44 puntos, detrás de Cobreloa, que suma 48, y San Luis, que tiene 47. La distancia es corta, pero Magallanes también presiona desde atrás con 43 unidades.

El equipo de Francisco Palladino atraviesa, sin embargo, su tramo más complejo de las últimas semanas. Perdió 3-0 frente a Deportes Temuco, 1-0 contra Cobreloa y 2-1 ante Deportes Recoleta, todos como visitante. Sus dos partidos anteriores habían terminado con triunfos sobre Deportes Iquique y Magallanes.

Pese a las dudas surgidas después de la caída en Santa Laura, Palladino seguirá al mando para enfrentar a Curicó. El técnico también podrá contar con Leandro Navarro, quien quedó habilitado después de confirmarse que la amarilla recibida ante Recoleta fue la cuarta de su registro y no la quinta.

Curicó Unido tampoco llega en un buen momento. Los torteros vienen de perder 1-0 con Magallanes y acumulan cuatro derrotas consecutivas considerando también las caídas ante Deportes Concepción, tanto por 2-0 como por 4-0 en Copa Chile, y el 3-0 sufrido frente a San Marcos.

¿Cómo llegan Santiago Wanderers y Curicó Unido?

Santiago Wanderers suma 12 triunfos, ocho empates y seis derrotas en 26 partidos. Tiene 41 goles a favor y 28 en contra, números que lo mantienen en el tercer puesto y todavía con posibilidades concretas de alcanzar el ascenso directo.

Su desafío inmediato será detener una racha de tres derrotas consecutivas, todas fuera de Valparaíso. Como local, su antecedente más reciente es el triunfo por 1-0 frente a Deportes Iquique.

Curicó Unido, en tanto, aparece en el puesto 13 con 24 puntos, producto de seis victorias, nueve empates y once derrotas. Ha marcado 22 goles y recibido 39.

Su último triunfo fue el 2-1 sobre Unión Española del 8 de septiembre. Desde entonces perdió sus siguientes cuatro encuentros oficiales.

Formaciones de Santiago Wanderers vs Curicó Unido

Posible formación de Santiago Wanderers: Bayron Martínez; Axel Herrera, Christopher Valenzuela, Sergio Felipe, Pedro Navarro; Leandro Navarro, Cristóbal Ponce, Joaquín Silva, Alexander Dubó; Ignacio Flores y Marcos Camarda. DT: Francisco Palladino.

Posible formación de Curicó Unido: Damián Tello; Cristopher Medina, Rodrigo Colombo, Gabriel Sarria, Ronald Guzmán; Enzo Ormeño, Henry Sanhueza; Javier Retamales, Nicolás Fernández, Christian Bustamante y Joaquín Alfaro. DT: Damián Muñoz.

¿Dónde ver Santiago Wanderers vs Curicó Unido EN VIVO?

Santiago Wanderers vs Curicó Unido será transmitido por TNT Sports.

El partido también estará disponible vía streaming mediante TNT Sports en HBO Max, mientras que en AlAireLibre.cl podrás seguir gratis el minuto a minuto con todas las incidencias desde Playa Ancha.

Partido: Santiago Wanderers vs Curicó Unido.

Santiago Wanderers vs Curicó Unido. Fecha: sábado 10 de octubre.

sábado 10 de octubre. Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Estadio: Elías Figueroa Brander.

Elías Figueroa Brander. TV: TNT Sports.

TNT Sports. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

TNT Sports en HBO Max. Cobertura: AlAireLibre.cl.

¿Quién es el árbitro de Santiago Wanderers vs Curicó Unido?

Diego Flores Seguel será el árbitro encargado de dirigir el partido entre Santiago Wanderers y Curicó Unido por la fecha 27 de la Primera B.

El equipo arbitral estará compuesto por:

Árbitro: Diego Flores Seguel.

Diego Flores Seguel. Asistente 1: Alejandro Molina Bravo.

Alejandro Molina Bravo. Asistente 2: Sergio Lagos Villegas.

Sergio Lagos Villegas. Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada Améstica.

Gustavo Ahumada Améstica. VAR: Matías Assadi Quintana.

Matías Assadi Quintana. AVAR: Claudio Urrutia Córdova.

¿Cómo está el historial entre Santiago Wanderers y Curicó Unido?

El historial reciente entre ambos está completamente equilibrado: cuatro triunfos para Santiago Wanderers, cuatro empates y cuatro victorias para Curicó Unido.

El antecedente más cercano favorece ampliamente al Decano. El 16 de mayo de 2026, Wanderers goleó 3-0 a Curicó en La Granja por la primera rueda de la Primera B.

Antes de ese partido, Curicó había ganado 1-0 en octubre de 2025, mientras Wanderers se impuso 2-1 en julio del mismo año. Los dos enfrentamientos de 2024 terminaron igualados 2-2. El nuevo duelo en Playa Ancha aparece así como el desempate de un registro que, al menos antes de esta fecha, no entrega ventajas para ninguno.