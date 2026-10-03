La Primera B entró en su recta final con apenas un punto de diferencia entre los tres primeros. Cobreloa suma 45 unidades, mientras Santiago Wanderers y San Luis tienen 44, luego de que el cuadro quillotano derrotara 1-0 a Unión San Felipe en el partido pendiente de la fecha 25.

El resultado tuvo consecuencias directas en las proyecciones de la Máquina Vidente del periodista Luis Reyes. Cobreloa continúa encabezando las probabilidades de terminar campeón, pero ahora aparece con un 44,6%. Wanderers registra 31,6% y San Luis alcanzó 19,5%.

La principal variación está en el conjunto canario. Antes de jugar en San Felipe, tenía un 11,3% de probabilidades de quedarse con el título. El triunfo, sellado con un gol de Luis Muñoz a los 89 minutos, elevó esa cifra en 8,2 puntos porcentuales.

La diferencia entre los tres candidatos es mínima

El modelo también proyecta una definición muy ajustada en materia de puntos. Cobreloa aparece con 53 unidades al término del torneo, seguido por Wanderers con 52 y San Luis con 51.

Eso explica que las simulaciones concentren más del 95% de las posibilidades de campeonato en estos tres equipos. Magallanes figura bastante más atrás, con 2,8%, mientras Antofagasta alcanza 0,9% y Recoleta 0,5%.

La ventana para una eventual definición anticipada también existe. La fecha 28 es la primera en la que Cobreloa, Wanderers o San Luis podrían asegurar matemáticamente el título, aunque las proyecciones concentran principalmente la definición en la jornada 30.

Cobreloa también lidera las opciones de ascenso

El primer lugar tendrá un valor especial: entrega el ascenso directo a Primera División. Los equipos que deban buscar el segundo cupo tendrán que pasar por la Liguilla.

En ese escenario, Cobreloa también encabeza las probabilidades de ascenso, con 60,6%. Wanderers aparece con 49,6% y San Luis con 33,6%.

La victoria quillotana, por lo tanto, no sólo modificó la tabla. También cambió las proyecciones para una definición que, a cuatro fechas del final, tiene a tres equipos separados por apenas una unidad.