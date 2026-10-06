Datos Clave La salida: Luis Pavez Contreras renunció de manera inmediata a su cargo como gerente deportivo y coordinador de Unión Española. La crisis: Los hispanos acumulan cinco partidos sin ganar y cayeron al noveno puesto de la Primera B, quedando momentáneamente fuera de la zona de Liguilla de Ascenso. El riesgo histórico: De no revertir su situación en las cuatro fechas restantes, el cuadro de Independencia pasará dos años seguidos en la segunda categoría por primera vez en su historia.

Unión Española atraviesa uno de los momentos más oscuros de su rica historia institucional y deportiva. El objetivo de lograr un rápido retorno a la Primera División comienza a esfumarse, y los resultados negativos ya cobraron su primera gran víctima en los pasillos del Estadio Santa Laura.

A solo cuatro fechas del final de la fase regular de la Primera B, y sumergidos en una profunda crisis de resultados que tiene al equipo momentáneamente fuera de la zona de Liguilla (novenos con 36 puntos), la directiva hispana confirmó un verdadero “terremoto” dirigencial que sacude a la institución de Plaza Chacabuco.

La renuncia que remece a Santa Laura

A través de sus canales oficiales, el cuadro de Independencia anunció la inesperada salida del exfutbolista y campeón con el club en 2013, Luis Pavez Contreras, quien dejó su cargo como gerente deportivo de manera indeclinable.

“Unión Española informa a sus hinchas y a la opinión pública que Luis Pavez Contreras ha presentado su renuncia, con efecto inmediato, al cargo de Gerente Deportivo de nuestra institución”, indicó el club en el comunicado. Su salida se produce a menos de un año de haber asumido (diciembre de 2025), justo cuando se consumó el fatídico descenso a la división de plata.

𝑪𝑶𝑴𝑼𝑵𝑰𝑪𝑨𝑫𝑶 𝑶𝑭𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 https://t.co/yYlnvYAyRN — Unión Española (@UEoficial) October 5, 2026

Pese a la tensión evidente que generan los malos resultados (el equipo acumula cinco encuentros sin conocer la victoria, incluyendo una dura caída 2-0 ante San Luis), el club dedicó palabras de agradecimiento para el exvolante.

“El Club quiere expresar un especial y sincero reconocimiento a Luis por el importante trabajo desarrollado (…) Más allá de las funciones propias de su cargo, Unión Española valora particularmente su calidad humana, lealtad y sentido de pertenencia, cualidades que fueron reconocidas por jugadores, cuerpo técnico y funcionarios”, añadieron desde la institución.

El presente deportivo del equipo que dirige Ronald Fuentes es crítico. Si no logran engancharse en los puestos de avanzada en las próximas fechas —comenzando con su duro viaje al norte para enfrentar a Deportes Iquique el lunes 12 de octubre—, los “Rojos” de Santa Laura podrían firmar un fracaso mayúsculo: militar dos años consecutivos en la segunda división por primera vez en su historia.