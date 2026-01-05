Santiago Wanderers no quiere volver a equivocarse. Tras temporadas donde el objetivo se diluyó antes de tiempo, en Valparaíso decidieron actuar más preparados que otras ocasiones. Y es que la concesionaria presidida por Reinaldo Sánchez, está trabajando no para llenar espacios, sino para responder a una idea clara: armar un equipo capaz de sostener presión durante todo el año.

Sin embargo, la llegada de un jugador con experiencia inmediata en Primera División ya comienza a generar dudas. En el Decano entienden que la B no premia los nombres, pero sí castiga la falta de soluciones y apostaron por un jugador con experiencia en la división de honor.

🟢 Wanderers mueve el mercado con una apuesta concreta

El nuevo refuerzo caturro es Franco Lobos, delantero de 26 años que viene de sumar minutos en Unión La Calera durante la última temporada. Llega con partidos recientes, conocimiento del ritmo competitivo y una lectura clara de lo que exige el fútbol chileno hoy.

El atacante se integrará de inmediato a los trabajos en Mantagua, donde el cuerpo técnico apunta a elevar la competencia interna. Pese a que la mayoría de los hinchas cuestionaron su arribo, desde la dirigencia creen que será una pieza que encaje en el esquema de Palladino.

📊 Los números de Franco Lobos

El formado en la Universidad de Chile defendió la camiseta de La Calera en la temporada pasada y sus números no fueron muy buenos: jugó 29 encuentros entre el torneo nacional y la Copa Chile, disputando un total de 979 minutos, dos asistencias y ningún gol.