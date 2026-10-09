Santiago Wanderers y Curicó Unido se enfrentarán este sábado 10 de octubre por la fecha 27 de la Primera B 2026. El compromiso se disputará desde las 15:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso.

El encuentro será transmitido por TNT Sports y vía streaming a través de HBO Max. Los Caturros intentarán recuperarse después de caer por 2-1 ante Deportes Recoleta, mientras que el conjunto curicano buscará dejar atrás la derrota por 1-0 frente a Magallanes.

¿Quién transmite Santiago Wanderers vs Curicó Unido por la Primera B 2026?

El partido entre Santiago Wanderers y Curicó Unido se podrá ver en televisión a través de TNT Sports en su señal básica. Además, estará disponible vía streaming en HBO Max, para los usuarios que cuenten con el plan correspondiente.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Curicó Unido por la Primera B 2026?

Santiago Wanderers y Curicó Unido se enfrentarán este sábado 10 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander, por la fecha 27 de la Liga de Ascenso 2026.

Fecha: Sábado 10 de octubre

Sábado 10 de octubre Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso

¿Quién es el árbitro de Santiago Wanderers vs Curicó Unido?

El árbitro de Santiago Wanderers vs Curicó Unido será Diego Flores, quien estará acompañado por el equipo arbitral designado para el encuentro.

Árbitro: Diego Flores

Diego Flores 1er asistente: Alejandro Molina

Alejandro Molina 2do asistente: Sergio Lagos

Sergio Lagos 4to árbitro: Gustavo Ahumada

Gustavo Ahumada VAR: Matías Assadi

Matías Assadi AVAR: Claudio Urrutia

¿Cómo llegan Santiago Wanderers y Curicó Unido?

Santiago Wanderers viene de perder por 2-1 ante Deportes Recoleta en su último compromiso de la Liga de Ascenso. El equipo dirigido por Francisco Palladino buscará aprovechar la localía para volver a sumar y mantenerse en la pelea por los puestos de avanzada.

Por su parte, Curicó Unido llega tras caer por 1-0 frente a Magallanes. El cuadro de Damián Muñoz necesita recuperarse en Valparaíso para mejorar su situación en la clasificación.

En la tabla de la Primera B, Santiago Wanderers ocupa el tercer lugar con 44 puntos, mientras que Curicó Unido se ubica en el decimotercer puesto con 27 unidades. Los porteños buscan mantenerse en la pelea por el ascenso, mientras que los curicanos necesitan sumar para mejorar su posición en el campeonato.

El antecedente más reciente entre ambos favorece a Santiago Wanderers. El pasado 16 de mayo, los Caturros se impusieron por 3-0 a Curicó Unido en condición de visitante, por la Liga de Ascenso. Ahora buscarán repetir ese resultado ante su público en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Formaciones de Santiago Wanderers vs Curicó Unido

Formación de Santiago Wanderers: Bayron Martínez; Axel Herrera, Cristopher Valenzuela, Sergio Felipe, Pedro Navarro; Alexander Dubó, Leandro Navarro, Cristóbal Ponce, Joaquín Silva; Ignacio Flores y Marcos Camarda. DT: Francisco Palladino.

Formación de Curicó Unido: Damián Tello; Cristopher Medina, Rodrigo Colombo, Gabriel Sarria, Ronald Guzmán; Enzo Ormeño, Henry Sanhueza; Javier Retamales, Nicolás Fernández, Cristián Bustamante y Joaquín Alfaro. DT: Damián Muñoz.