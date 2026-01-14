El regreso de Deportes Concepción a la división de honor no será en silencio. Este miércoles, el León de Collao vuelve a encontrarse con su gente en el Ester Roa en una jornada cargada de simbolismo, emoción y expectativas: la tradicional Noche Lila, que este año toma un valor especial tras el histórico ascenso conseguido en la Liguilla. El estadio promete un marco de fiesta para una noche que busca marcar el inicio de una nueva etapa en el fútbol chileno.

Al frente estará Coquimbo Unido, actual campeón nacional y uno de los equipos que llega con mayor atención en esta pretemporada. Más allá del resultado, el amistoso servirá como primera gran prueba para ambos proyectos, con refuerzos en escena, cuerpos técnicos ajustando piezas y una señal clara de lo que pretende mostrar cada equipo en 2026. Con transmisión en vivo para todo el país, Concepción vs Coquimbo se instala como uno de los eventos más atractivos del verano futbolero.

📺 ¿Qué canal transmite Deportes Concepción vs Coquimbo Unido EN VIVO?

El amistoso por la Noche Lila será transmitido exclusivamente vía streaming a través de:

Fanatiz (streaming)

El acceso requiere compra de ticket digital, con un valor de $4.990, el cual incluye un mes completo de acceso a la plataforma.

👉 Clientes VTR o Claro podrán ver el partido gratis, ingresando con los datos de su cableoperador.

🕒 ¿A qué hora juega Deportes Concepción vs Coquimbo Unido?

El evento completo comenzará desde la tarde, pero el partido se jugará en horario estelar:

📆 Miércoles 14 de enero de 2026

⏰ 20:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción

Desde las 17:00 horas habrá actividades previas, presentación del plantel y shows para los hinchas lilas.

📡 ¿Dónde ver Deportes Concepción vs Coquimbo Unido EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

Fanatiz (web y app)

(web y app) Compatible con Smart TV, celular, tablet y computador

🎁 ¿Dónde ver GRATIS la Noche Lila de Deportes Concepción vs Coquimbo Unido?

Además del streaming pago, el partido podrá seguirse sin costo si eres cliente de:

VTR

Claro

También habrá minuto a minuto, incidencias y reacciones en:

👉 AlAireLibre.cl

💜 ¿Qué es la Noche Lila y por qué genera tanta expectativa?

La Noche Lila es el evento de presentación oficial de Deportes Concepción y este 2026 tiene un valor especial: marca el regreso del club a Primera División, tras años de espera y un ascenso celebrado como una hazaña histórica.

Será la primera vez que el equipo se muestre ante su público con refuerzos como Brayan Véjar, Cristian Suárez, Misael Dávila, Matías Cavalleri, Jorge Henríquez, Fausto Grillo y Leonardo Valencia, entre otros, en un estadio que espera volver a llenarse.

🏴‍☠️ ¿Cómo llega Coquimbo Unido al amistoso en Concepción?

Coquimbo Unido afronta este duelo como su primer amistoso de pretemporada 2026, ahora bajo la dirección técnica de Hernán Caputto.

El plantel viajó al sur con 28 jugadores y recibió un banderazo de su hinchada en el Complejo Las Rosas, reflejo del “efecto campeón” que aún se vive en el puerto tras su gran temporada anterior. Este partido será el punto de partida de su ruta preparatoria, que continuará con otro duelo ante Huachipato.

🔵⚪ ¿Cómo sigue la pretemporada de Deportes Concepción?

Tras la Noche Lila, el equipo dirigido por Patricio Almendra continuará su preparación internacional:

🗓️ 20 de enero – vs Cerro Largo (Serie Río de La Plata)

– vs (Serie Río de La Plata) 🗓️ 23 de enero – vs Montevideo City Torque

– vs ⏰ Ambos partidos a las 22:00 horas

📺 Transmisión por Disney+ Premium

