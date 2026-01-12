Deportes Concepción sigue enviando señales claras en su regreso a la Primera División. Lejos de conformarse con el ascenso, el club penquista volvió a moverse con fuerza en el mercado y cerró una incorporación que conecta directamente con uno de los grandes del fútbol chileno.

El nuevo nombre que se suma al proyecto 2026 tiene pasado en Colo Colo, experiencia en Primera y recorrido internacional. Un refuerzo que no solo amplía el plantel, sino que refuerza una idea que ya empieza a instalarse con fuerza en Collao: este Deportes Concepción no quiere ser un actor secundario.

⚽ ¿Qué ex Colo Colo fichó Deportes Concepción para la temporada 2026?

Brayan Véjar es el nuevo refuerzo de Deportes Concepción. El lateral izquierdo de 30 años fue oficializado por el club lila como incorporación para la temporada 2026, en condición de préstamo desde Unión Española. Véjar cuenta con un amplio recorrido en el fútbol chileno y un paso destacado por Colo Colo, donde fue parte de varios títulos.

En el anuncio oficial, Deportes Concepción destacó: “Brayan ya se incorporó a los entrenamientos y junto al resto de los Leones se prepara para dejarlo todo por la Lila”.

📄 ¿Cómo fue la última temporada de Brayan Véjar?

Véjar llega desde Unión Española tras disputar la temporada 2025 en Primera. Durante el último año, el defensor jugó 20 partidos oficiales entre Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Sudamericana, acumulando 920 minutos, con un registro de un gol y dos asistencias. Su equipo terminó descendiendo, pero el lateral mantuvo regularidad y presencia competitiva.

Antes, Véjar también defendió las camisetas de Huachipato y Palestino, además de su etapa en Colo Colo, donde levantó seis títulos: dos campeonatos de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopas.

❓ ¿Cuántos refuerzos suma Deportes Concepción para el 2026?

Con Véjar, Deportes Concepción ya suma 15 refuerzos confirmados. El elenco dirigido por Patricio Almendra ha sido uno de los clubes más activos del mercado, construyendo un plantel amplio y con nombres de experiencia para su retorno a la máxima categoría.

📋 Los refuerzos confirmados de Deportes Concepción para 2026

Estos son los jugadores incorporados por el León de Collao hasta ahora:

Matías Cavalleri (CS Alagoano, Brasil)

Aldrix Jara (Cobreloa)

Cristián Suárez (Palestino)

Ignacio Mesías (Unión La Calera)

Ethan Espinoza (Santiago Wanderers)

Javier Rojas (Colo Colo)

Norman Rodríguez (Carabobo FC)

Jorge Henríquez (Cobresal)

Leonardo Valencia (Audax Italiano)

Mauricio Vera (Boston River)

Misael Dávila (Deportes Iquique)

César Dutra (Boavista, Portugal)

Fausto Grillo (Atlético Tucumán)

Nery Veloso (San Luis de Quillota)

Brayan Véjar (Unión Española)

Tras volver a Primera División luego de años fuera del máximo nivel, Deportes Concepción decidió invertir fuerte en jerarquía y profundidad de plantel. La llegada de jugadores con pasado en Colo Colo y otros clubes de peso refuerza la idea de un proyecto ambicioso, que busca ser protagonista desde el arranque del torneo.

📰 En resumen

Deportes Concepción oficializó a Brayan Véjar, ex Colo Colo

El lateral llega a préstamo desde Unión Española

El club ya suma 15 refuerzos para el 2026

El plantel combina experiencia, títulos y recorrido internacional

El León de Collao apunta alto en su regreso a Primera División

📣 Sigue en Alairelibre.cl todo el mercado de fichajes 2026, los movimientos de Deportes Concepción y el análisis completo de los planteles que prometen dar que hablar en Primera División.