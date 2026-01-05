Deportes Concepción no está improvisando su regreso a Primera División. Cada movimiento en el mercado responde a una idea clara: armar un plantel amplio, con jerarquía y soluciones reales para una temporada que no da margen para el error. En ese escenario, el club penquista volvió a golpear la mesa.

El cuadro lila oficializó a su refuerzo número 12 para el campeonato 2026, una señal inequívoca de que la dirigencia no piensa conformarse solo con competir. La apuesta ahora apunta directamente a la zaga, una línea que suele marcar diferencias en equipos que buscan estabilidad en la categoría.

🟣 Deportes Concepción suma jerarquía con pasado internacional

Fausto Grillo es el nuevo nombre que se incorpora al proyecto del León de Collao. Defensor central, zurdo y con formación en Boca Juniors y Vélez Sarsfield, el argentino llega con un recorrido que combina ligas exigentes y conocimiento del fútbol sudamericano.

Su carrera incluye pasos por clubes históricos de Argentina como Belgrano, además de experiencias en España, Grecia, Italia y Turquía. A eso se suma su estadía en el fútbol chileno, donde defendió la camiseta de O’Higgins, y su más reciente paso por Atlético Tucumán.

⚽ Un plantel largo para un desafío mayor

La llegada de Grillo se suma a una lista extensa de incorporaciones. Un plantel numeroso, pero pensado para sostener intensidad y variantes durante toda la temporada.

Refuerzos

Ignacio Mesías (U. la Calera)

Cristián Suárez (Palestino)

Jorge Henríquez (Cobresal)

Leonardo Valencia (Audax)

Misael Dávila (D. Iquique)

César Dutra (Boa Vista, POR)

Ethan Espinoza (S.Wanderers)

Javier Rojas (Colo Colo)

Aldrix Jara (Cobreloa)

Norman Rodríguez (Carabobo FC, VEN)

Mauricio Vera (Boston River, URU)

Fausto Grillo (Atlético Tucumán, ARG)

Renovados