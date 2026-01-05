Deportes Concepción no está improvisando su regreso a Primera División. Cada movimiento en el mercado responde a una idea clara: armar un plantel amplio, con jerarquía y soluciones reales para una temporada que no da margen para el error. En ese escenario, el club penquista volvió a golpear la mesa.

El cuadro lila oficializó a su refuerzo número 12 para el campeonato 2026, una señal inequívoca de que la dirigencia no piensa conformarse solo con competir. La apuesta ahora apunta directamente a la zaga, una línea que suele marcar diferencias en equipos que buscan estabilidad en la categoría.

🟣 Deportes Concepción suma jerarquía con pasado internacional

Fausto Grillo es el nuevo nombre que se incorpora al proyecto del León de Collao. Defensor central, zurdo y con formación en Boca Juniors y Vélez Sarsfield, el argentino llega con un recorrido que combina ligas exigentes y conocimiento del fútbol sudamericano.

Su carrera incluye pasos por clubes históricos de Argentina como Belgrano, además de experiencias en España, Grecia, Italia y Turquía. A eso se suma su estadía en el fútbol chileno, donde defendió la camiseta de O’Higgins, y su más reciente paso por Atlético Tucumán.

⚽ Un plantel largo para un desafío mayor

La llegada de Grillo se suma a una lista extensa de incorporaciones. Un plantel numeroso, pero pensado para sostener intensidad y variantes durante toda la temporada.

Refuerzos

  • Ignacio Mesías (U. la Calera)
  • Cristián Suárez (Palestino)
  • Jorge Henríquez (Cobresal)
  • Leonardo Valencia (Audax)
  • Misael Dávila (D. Iquique)
  • César Dutra (Boa Vista, POR)
  • Ethan Espinoza (S.Wanderers)
  • Javier Rojas (Colo Colo)
  • Aldrix Jara (Cobreloa)
  • Norman Rodríguez (Carabobo FC, VEN)
  • Mauricio Vera (Boston River, URU)
  • Fausto Grillo (Atlético Tucumán, ARG)

Renovados

  • Patricio Almendra (DT, renovado)
  • Ariel Cáceres (renovado)
  • Nozomi Kimura (renovado)
  • Carlos Escobar (renovado)

