Deportes Concepción no está improvisando su regreso a Primera División. Cada movimiento en el mercado responde a una idea clara: armar un plantel amplio, con jerarquía y soluciones reales para una temporada que no da margen para el error. En ese escenario, el club penquista volvió a golpear la mesa.
El cuadro lila oficializó a su refuerzo número 12 para el campeonato 2026, una señal inequívoca de que la dirigencia no piensa conformarse solo con competir. La apuesta ahora apunta directamente a la zaga, una línea que suele marcar diferencias en equipos que buscan estabilidad en la categoría.
🟣 Deportes Concepción suma jerarquía con pasado internacional
Fausto Grillo es el nuevo nombre que se incorpora al proyecto del León de Collao. Defensor central, zurdo y con formación en Boca Juniors y Vélez Sarsfield, el argentino llega con un recorrido que combina ligas exigentes y conocimiento del fútbol sudamericano.
Su carrera incluye pasos por clubes históricos de Argentina como Belgrano, además de experiencias en España, Grecia, Italia y Turquía. A eso se suma su estadía en el fútbol chileno, donde defendió la camiseta de O’Higgins, y su más reciente paso por Atlético Tucumán.
⚽ Un plantel largo para un desafío mayor
La llegada de Grillo se suma a una lista extensa de incorporaciones. Un plantel numeroso, pero pensado para sostener intensidad y variantes durante toda la temporada.
Refuerzos
- Ignacio Mesías (U. la Calera)
- Cristián Suárez (Palestino)
- Jorge Henríquez (Cobresal)
- Leonardo Valencia (Audax)
- Misael Dávila (D. Iquique)
- César Dutra (Boa Vista, POR)
- Ethan Espinoza (S.Wanderers)
- Javier Rojas (Colo Colo)
- Aldrix Jara (Cobreloa)
- Norman Rodríguez (Carabobo FC, VEN)
- Mauricio Vera (Boston River, URU)
- Fausto Grillo (Atlético Tucumán, ARG)
Renovados
- Patricio Almendra (DT, renovado)
- Ariel Cáceres (renovado)
- Nozomi Kimura (renovado)
- Carlos Escobar (renovado)