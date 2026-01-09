Deportes Concepción continúa reforzándose con decisión de cara a su esperado regreso a la Primera División, en un mercado de pases que lo posiciona como uno de los equipos más activos del fútbol chileno.

En las últimas jornadas, un nuevo jugador ha sido visto entrenando con el plantel lila, con perfil de lateral y un pasado defendiendo la camiseta de Colo Colo, mientras la dirigencia aún no realiza un anuncio oficial.

🦁💜 ¡El león de Collao no para!

Deportes Concepción entra al 2026 con una de sus ventanas de incorporaciones más activas de los últimos años. Tras concretar su regreso a la Primera División luego de 18 temporadas fuera de la máxima categoría, el club del Biobío comenzó a mover fichas con anticipación.

La dirigencia lila ha priorizado reforzar el plantel con jugadores de experiencia, apuntando a conformar un equipo competitivo que permita sostener la categoría desde el arranque del torneo.

El León de Collao ha anunciado varias incorporaciones en distintas zonas del campo, pero uno de los puestos que más atención ha generado es el de las bandas, donde hasta hace poco no existía claridad sobre quién asumiría la responsabilidad en la temporada entrante.

⚽ El refuerzo ya entrena y es cara conocida en la región

En ese contexto, un nuevo jugador ha sido visto entrenando con el plantel lila, con perfil de lateral y pasado en Colo Colo, mientras el club mantiene la cautela respecto a su oficialización.

Se trata de Brayan Véjar, lateral de 30 años que viene de jugar en Unión Española. El futbolista cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol chileno, con pasos por clubes como Palestino y Colo Colo, donde conquistó una Copa Chile, una Supercopa y un Campeonato Nacional, además de Huachipato, elenco en el que se formó futbolísticamente y uno de los clásicos de la Región del Biobío.

Véjar llega tras una campaña compleja en Independencia, donde su club perdió la categoría, y su opción de mantenerse en Primera División con Deportes Concepción fue considerada por el cuerpo técnico como una alternativa para aportar recorrido y versatilidad en defensa.

Brayan Véjar ya entrena en Deportes Concepción pic.twitter.com/hdkJqiiBwS — Carlos Campos (@carlosicampos) January 8, 2026

🔎 Expectativas de su fichaje

La incorporación de Véjar, más allá de cubrir una vacante importante, apunta a sumar experiencia en una zona clave del campo, en un equipo que busca consolidarse en su retorno a la élite del fútbol nacional.

Su recorrido, desde su formación en Huachipato hasta su paso por clubes de alta exigencia, se alinea con un plantel que ha optado por jerarquía, con refuerzos como Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, Misael Dávila y Cristian Suárez, entre otros.

No obstante, aún queda por ver cómo se adapta al sistema de Patricio Almendra y cuándo será oficializado por el club, un anuncio que mantiene atentos a los hinchas lilas.