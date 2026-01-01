El mercado de pases en Chile ha tenido como revelación lo que ha hecho Deportes Concepción, elenco que tendrá su flamante regreso a la máxima categoría de nuestro país en el 2026, motivo por el que han acaparado las miradas debido a los interesantes fichajes que han cerrado en su plantel.

El conjunto lila ha incorporado a 14 nuevos jugadores, entre ellos nombres como Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, Cristián Suárez, Aldrix Jara y el arquero brasileño César Dutra, entre otros nombres a tener en cuenta, siendo el equipo de Primera División que más ha fichado en este mercado, un fenómeno que desde la interna del club aclaran con una interesante explicación.

✍️ El secreto del Conce para reforzarse de la mejor manera en este mercado

Acerca de todo este fenómeno en el que se ha convertido la ventana de fichajes de Deportes Concepción, fue su gerente deportivo Aiderson Abreu quien se animó a revelar el secreto sobre cómo han podido moverse de esta manera en el mercado.

En diálogo con La Tercera, Abreu comentó que: “Durante el año la secretaria técnica va recaudando información en función de los escenarios. En este minuto, la secretaría técnica sigue cinco países más las referencias de otros países que nos llegan”.

“El caso de César (Dutra) por ejemplo, nos llegó a través de un agente. Lo evaluamos, conversamos con él, vimos que era posible y logramos concretarlo”, explicó puntualmente sobre la llegada del experimentado arquero que llega desde el fútbol europeo, y que ha sabido ser campeón de Copa Libertdores con Flamengo, en 2019.

Sobre cómo pretenden costear todos estos fichajes y la proyección que hacen al futuro, Abreu señaló que: “Estimamos tener un aumento en los ingresos, también. Se está haciendo un buen trabajo a nivel comercial, sumado al del resto de los pilares que integran el club”.