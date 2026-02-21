Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tienen una cita clave este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez: el Sevilla visita a Getafe en la Jornada 25 de LaLiga 2025-26 con urgencia de sumar puntos para alejarse del descenso. El equipo nervionense marcha 13° con 26 puntos y llega sin su entrenador Matías Almeyda, sancionado con siete partidos por el Comité de Disciplina tras su expulsión ante el Alavés.

El contexto le da una capa de tensión extra al partido. Getafe también necesita ganar: los azulones están 11° con 29 puntos y vienen de vencer 2-1 a Villarreal en la jornada anterior. Cualquier resultado del domingo puede mover la tabla en la zona media-baja de la LaLiga EA Sports.

📺 ¿Qué canal transmite Getafe vs Sevilla EN VIVO?

El partido será transmitido EN VIVO por televisión de pago y streaming en toda Sudamérica. Las señales confirmadas son:

Dsports (TV satelital)

(TV satelital) DGO (streaming oficial)



🕒 ¿A qué hora juega Getafe vs Sevilla por la Jornada 25?

El encuentro está programado para:

📆 Domingo 22 de febrero de 2026

⏰ 10:00 horas (Chile)

(Chile) 🏟️ Estadio Coliseum Alfonso Pérez — Getafe, Madrid

— Getafe, Madrid 🏆 Jornada 25 — LaLiga EA Sports 2025-26



🎁 ¿Dónde ver GRATIS Getafe vs Sevilla?

No hay señal abierta confirmada para Sudamérica. Sin embargo, puedes seguir el partido de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo de forma gratuita con cobertura completa en:

👉 AlAireLibre.cl — minuto a minuto, incidencias, estadísticas de los chilenos, análisis editorial y todo lo que deje esta Jornada 25 de LaLiga.

🔵 ¿Cómo llega Getafe al partido?

Getafe llega con confianza tras su victoria 2-1 sobre Villarreal en la jornada anterior y acumula tres partidos invicto. El conjunto del Coliseum marcha 11° con 29 puntos y apunta a que su solidez defensiva —solo 20 goles recibidos en 24 jornadas, uno de los mejores registros del campeonato— sea el arma decisiva ante un Sevilla que llega sin entrenador en el banquillo.

🔴 ¿Cómo llega el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo?

El Sevilla atraviesa uno de sus peores momentos de la temporada: marcha 13° con 26 puntos, a solo tres del descenso directo, y llega a Getafe con la baja de Matías Almeyda, sancionado con siete partidos por el Comité de Disciplina de LaLiga tras su expulsión ante el Alavés.

Gabriel Suazo ha jugado en 17 partidos del Sevilla esta temporada. Alexis Sánchez, en tanto, suma 2 goles en 7 encuentros, pero las lesiones le impidieron ser regular. El tocopillano llega con hambre de protagonismo en un partido que puede redefinir el rumbo de su temporada en España.

Las probables formaciones de Getafe vs Sevilla

Probable formación Getafe: David Soria; Iglesias, Djené, Alderete, Arnau Martínez; Aleñá, Maksimovic, Arambarri; Óscar Rodríguez, Mata; Uche.

Probable formación Sevilla: Nyland; Carmona, Nianzou, Gudelj, Gabriel Suazo; Badé, Sow; Juanlu, Pedrosa; Alexis Sánchez, Isaac Romero.