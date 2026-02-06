Sevilla recibe a Girona en un partido cargado de tensión por la zona baja de la tabla. Ambos equipos llegan golpeados tras duras derrotas y saben que un nuevo tropiezo puede complicar seriamente su futuro inmediato en LaLiga.
Desde Chile, todas las miradas estarán puestas en Alexis Sánchez, quien volvió a sumar minutos en la fecha anterior, y en Gabriel Suazo, consolidado como titular y referente por la banda izquierda en un Sevilla que necesita liderazgo y respuestas urgentes.
📺 ¿Qué canal transmite Sevilla vs Girona EN VIVO en Chile?
El partido será transmitido EN VIVO este sábado a través de:
- DSports
- DGO (streaming oficial)
Ambas señales contarán con cobertura completa desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con previa, relato y análisis del encuentro.
🕒 ¿A qué hora juega Sevilla vs Girona por LaLiga?
El duelo está programado para:
- 📆 Sábado 7 de febrero de 2026
- ⏰ 14:30 horas de Chile
- 🏟️ Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
- 🏆 Fecha 23 – LaLiga EA Sports
Horario clave para la audiencia chilena, con foco especial en el presente de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.
📡 ¿Dónde ver Sevilla vs Girona EN VIVO ONLINE?
La transmisión online oficial estará disponible en:
- DGO
- DSports App
Disponible en Smart TV, celulares, tablets y computadores.
🎁 ¿Dónde ver GRATIS Sevilla vs Girona?
El minuto a minuto, estadísticas, goles y jugadas clave se podrán seguir GRATIS en:
👉 Alairelibre.cl
(cobertura en vivo, análisis editorial y foco total en Alexis Sánchez y Gabriel Suazo)
🇨🇱 ¿Juegan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla vs Girona?
Gabriel Suazo se perfila nuevamente como titular, tras ser capitán en el último encuentro y completar los 90 minutos en la fecha anterior. Su presencia es clave en un Sevilla frágil defensivamente y urgido de solidez por el costado izquierdo.
Alexis Sánchez, en tanto, vuelve a aparecer como alternativa desde el banco. El delantero chileno ingresó en la segunda parte ante Mallorca y, pese a las críticas de la prensa española, sigue siendo una carta de experiencia y jerarquía para Matías Almeyda en un partido que puede marcar el rumbo de su ciclo.
📊 Los números de Sevilla vs Girona
Sevilla – LaLiga 2025/26
- 24 puntos
- 15° en la tabla
- A dos puntos del descenso
- Viene de caer 4-1 ante Mallorca
- Equipo más goleado del torneo
Girona – LaLiga 2025/26
- 25 puntos
- 12° en la tabla
- Viene de perder 1-0 ante Real Oviedo
- Baja sensible de Marc-André ter Stegen
- Tres victorias y tres empates como visitante
🔴 Formación de Sevilla vs Girona
Sevilla (DT: Matías Almeyda)
Vlachodimos; Juanlu o Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Maupay y Akor Adams.
Girona (DT: Míchel)
Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Fran Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; Vanat.
📰 En resumen
- Sevilla vs Girona se juega este sábado 7 de febrero
- Hora: 14:30 (Chile)
- Transmiten DSports y DGO
- Partido directo por la permanencia
- Alexis Sánchez citado y Gabriel Suazo titular
📣 Sigue Sevilla vs Girona EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, análisis, estadísticas y todo el foco en Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en una verdadera final por la permanencia en LaLiga.