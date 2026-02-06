Sevilla recibe a Girona en un partido cargado de tensión por la zona baja de la tabla. Ambos equipos llegan golpeados tras duras derrotas y saben que un nuevo tropiezo puede complicar seriamente su futuro inmediato en LaLiga.

Desde Chile, todas las miradas estarán puestas en Alexis Sánchez, quien volvió a sumar minutos en la fecha anterior, y en Gabriel Suazo, consolidado como titular y referente por la banda izquierda en un Sevilla que necesita liderazgo y respuestas urgentes.

📺 ¿Qué canal transmite Sevilla vs Girona EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido EN VIVO este sábado a través de:

DSports

DGO (streaming oficial)

Ambas señales contarán con cobertura completa desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con previa, relato y análisis del encuentro.

🕒 ¿A qué hora juega Sevilla vs Girona por LaLiga?

El duelo está programado para:

📆 Sábado 7 de febrero de 2026

⏰ 14:30 horas de Chile

🏟️ Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

🏆 Fecha 23 – LaLiga EA Sports

Horario clave para la audiencia chilena, con foco especial en el presente de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

📡 ¿Dónde ver Sevilla vs Girona EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

DGO

DSports App

Disponible en Smart TV, celulares, tablets y computadores.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Sevilla vs Girona?

El minuto a minuto, estadísticas, goles y jugadas clave se podrán seguir GRATIS en:

👉 Alairelibre.cl

(cobertura en vivo, análisis editorial y foco total en Alexis Sánchez y Gabriel Suazo)

🇨🇱 ¿Juegan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla vs Girona?

Gabriel Suazo se perfila nuevamente como titular, tras ser capitán en el último encuentro y completar los 90 minutos en la fecha anterior. Su presencia es clave en un Sevilla frágil defensivamente y urgido de solidez por el costado izquierdo.

Alexis Sánchez, en tanto, vuelve a aparecer como alternativa desde el banco. El delantero chileno ingresó en la segunda parte ante Mallorca y, pese a las críticas de la prensa española, sigue siendo una carta de experiencia y jerarquía para Matías Almeyda en un partido que puede marcar el rumbo de su ciclo.

📊 Los números de Sevilla vs Girona

Sevilla – LaLiga 2025/26

24 puntos

15° en la tabla

A dos puntos del descenso

Viene de caer 4-1 ante Mallorca

Equipo más goleado del torneo

Girona – LaLiga 2025/26

25 puntos

12° en la tabla

Viene de perder 1-0 ante Real Oviedo

Baja sensible de Marc-André ter Stegen

Tres victorias y tres empates como visitante

🔴 Formación de Sevilla vs Girona

Sevilla (DT: Matías Almeyda)

Vlachodimos; Juanlu o Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Maupay y Akor Adams.

Girona (DT: Míchel)

Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Fran Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; Vanat.

📰 En resumen

Sevilla vs Girona se juega este sábado 7 de febrero

Hora: 14:30 (Chile)

Transmiten DSports y DGO

Partido directo por la permanencia

Alexis Sánchez citado y Gabriel Suazo titular

📣 Sigue Sevilla vs Girona EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, análisis, estadísticas y todo el foco en Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en una verdadera final por la permanencia en LaLiga.