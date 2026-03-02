El Real Madrid cierra su semana con otro desafío en la LaLiga 2025-26: este lunes 2 de marzo a las 17:00 horas de Chile (21:00 hora española), el Estadio Santiago Bernabéu acoge el duelo de la jornada 26 ante el Getafe, con transmisión en vivo por DIRECTV Sports y DSports para Latinoamérica.

Los merengues de Álvaro Arbeloa llegan como 2.° clasificados con 60 puntos (19 victorias, 3 empates y 3 derrotas), a solo 1 punto del líder FC Barcelona. El equipo viene de clasificarse a los octavos de final de la Champions League tras ganar 2-1 al Benfica, pero sufrió un duro golpe en la jornada anterior al caer 1-2 en Osasuna, lo que le costó el liderato. Las malas noticias continúan: Kylian Mbappé sigue con molestias en la rodilla y será baja, al igual que Jude Bellingham (lesión en el semitendinoso), Éder Militão y Dani Ceballos. Será nuevamente Gonzalo García quien ocupe la delantera, con Vinícius Jr., Arda Güler y Federico Valverde como piezas clave. En el último antecedente, Real Madrid ganó 0-1 en el Coliseum gracias a un gol de Mbappé.

El Getafe de Pepe Bordalás ocupa el 13.° puesto con 29 puntos (8 victorias, 5 empates y 12 derrotas), llegando con 3 partidos sin perder de visitante. Las bajas confirmadas son Djené (sancionado), Abu Kamara y Davinchi, mientras que el delantero Borja Mayoral —quien se enfrenta a su exequipo— podría reaparecer tras recuperarse de una artroscopia de rodilla. El goleador Adrián Liso y el mediocampista Luis Milla serán los más peligrosos del cuadro azulón.

Real Madrid vs Getafe, minuto a minuto