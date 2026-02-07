La jornada del sábado en España tendrá un foco especial para el público chileno. Desde las 17:00 horas de Chile, Real Sociedad y Elche se enfrentarán en el Reale Arena de San Sebastián, en un partido que cruza objetivos deportivos relevantes y una historia que recién comienza para Lucas Cepeda en LaLiga.

El delantero chileno dejó buenas sensaciones en su estreno oficial ante Barcelona y vuelve a aparecer como alternativa real en el equipo ilicitano. Aunque no asoma como titular, su ingreso en el segundo tiempo aparece como una carta concreta si Elche necesita desborde, intensidad y energía ofensiva ante una Real Sociedad fuerte como local y que viene de empatar el clásico vasco frente al Athletic Club.

El encuentro será dirigido por José Luis Guzmán Mansilla, árbitro del Comité Andaluz. En el VAR estará Raúl González Francés. El colegiado ha tenido antecedentes favorables con Elche esta temporada, mientras que su único antecedente con la Real Sociedad dejó un recuerdo negativo en Anoeta.

🔴 Real Sociedad vs Elche minuto a minuto

