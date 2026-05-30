PSG vence al Arsenal y se corona como bicampeón de la Champions League
-
Bruno Peterson
Los franceses son los segundos bicampeones de la competencia desde su reforma el año 1992-93
Paris Saint Germain y Arsenal fueron los protagonistas en la final de la Champions League 2025-26, en uno de los duelos más atractivos y entretenidos por el ganador de la Orejona. El duelo que se disputó en el Estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría, estuvo lleno de emociones, con un gol tempranero, dos de los mejores duelos técnicos que se pueden dar en la actualidad y definición en penales.
En un duelo igualado con superioridad del PSG en ofensiva y ataques repentinos del Arsenal que impactaron al club francés, el encuentro acabó por 1-1, después de jugarse los 90′ minutos y dos tiempos extras. Desde los lanzamientos penales, Paris Saint Germain se impuso por 4-3 ante los Gunners y se quedaron con su segunda Champions League.
París se transforma en gigante en Europa
Tras años siendo apuntado como un club “pecho frío” y que derrochaba su dinero sin obtener resultados a nivel continental, el París Saint Germain dejó atrás ese pasado para instalarse como uno de los grandes clubes en el viejo continente. En sus dos últimas temporadas, el PSG se consagró como bicampeón de la Champions League, un hecho que sólo se había visto en el año 2016 y 2017 con el Real Madrid. Cabe destacar que equipos como el Milán, Liverpool, Ajax, Bayern y Nottingham Forest fueron bicampeones de la Copa Europea, antes de ser denominada Champions League que cambia su formato en la temporada 1992-93.
Además, el cerebro de el equipo galo, Luis Enrique, cosechó su tercera Orejona en sus vitrinas, tras conseguirla en la temporada pasada ante el Inter con goleada y en la temporada 2015-16 con el FCB Barcelona ante la Juventus.
Los goles de PSG vs Arsenal por la final de la Champions League
Para la sorpresa del mundo del fútbol, los Gunners fueron quienes abrieron el marcador apenas había iniciado el encuentro. En los 6′ minutos del primer tiempo, trras un despeje de Marquinhos que rebotó en Trossard, el balón cayó en los pies de Kai Havertz, quien condujo el balón hasta el área chica de los franceses y con un zurdazo en la zona superior del arco defendido por Safonov marcó el 1-0 de la final en Budapest.
En el primer tiempo no hubieron muchas acciones ofensivas claras por parte de ambas escuadras, ya que el PSG intentó buscar el empate y el Arsenal se refugió con todas sus líneas en zona defensiva. El segundo tiempo tomó la misma tónica, hasta el minuto 63′, cuando Kvicha Kvaratskhelia fue bajado en el área por Cristhian Mosquera. El árbitro del encuentro con ayuda del VAR dictaminó la pena máxima, la cual Ousmane Dembélé cambiaría por gol para la igualdad en la final.
La infartante final de la UEFA Champions League no se decidió en el tiempo regular, y tampoco en el tiempo extra, ya que el empate por la cuenta mínima no se logró romper y terminaron en penales. Desde los doce pasos, el Paris Saint Germain ganó 4-3, y Gabriel Magalhaes fue quien falló el penal decisivo.
Estadísticas de PSG vs Arsenal por la final de la Champions League
Champions League – Jornadas Finales
–
2025/2026Final
Paris Saint-Germain
30/05/2026 12:00
5
4
Half Time :
0
1
Finalizado PenPuskas Arena
–
Budapest
Arsenal
Ousmane Dembele 65′
Joao Neves 90′
Nuno Mendes 118′
Kai Havertz 6′
Cristhian Mosquera 47′
Bukayo Saka 54′
Viktor Gyoekeres 98′
Declan Rice 103′
Mikel Arteta 103′
Summary
Comments
Lineups
Match Stats
Team Stats
121
‘
Arsenal
Tanda de penaltis fallado
:
Gabriel
121
‘
Arsenal
Tanda de penaltis anotado
:
Gabriel Martinelli
121
‘
Arsenal
Tanda de penaltis anotado
:
Declan Rice
121
‘
Arsenal
Tanda de penaltis fallado
:
Eberechi Eze
121
‘
Arsenal
Tanda de penaltis anotado
:
Viktor Gyoekeres
121
‘
Paris Saint-Germain
Tanda de penaltis anotado
:
Lucas Beraldo
121
‘
Paris Saint-Germain
Tanda de penaltis anotado
:
Achraf Hakimi
121
‘
Paris Saint-Germain
Tanda de penaltis fallado
:
Nuno Mendes
121
‘
Paris Saint-Germain
Tanda de penaltis anotado
:
Desire Doue
121
‘
Paris Saint-Germain
Tanda de penaltis anotado
:
Goncalo Ramos
118
‘
Paris Saint-Germain
Tarjeta amarilla
:
Nuno Mendes
106
‘
Paris Saint-Germain
Sustitución entra
:
Ilya Zabarnyi
106
‘
Paris Saint-Germain
Sustitución sale
:
Marquinhos
106
‘
Paris Saint-Germain
Sustitución entra
:
Lucas Beraldo
106
‘
Paris Saint-Germain
Sustitución sale
:
Vitinha
103
‘
Arsenal
Tarjeta amarilla
:
Mikel Arteta
103
‘
Arsenal
Tarjeta amarilla
:
Declan Rice
98
‘
Arsenal
Tarjeta amarilla
:
Viktor Gyoekeres
90
+
6
‘
Paris Saint-Germain
Sustitución entra
:
Goncalo Ramos
90
+
6
‘
Paris Saint-Germain
Sustitución sale
:
Ousmane Dembele
90
+
6
‘
Paris Saint-Germain
Tarjeta amarilla
:
Joao Neves
95
‘
Paris Saint-Germain
Sustitución entra
:
Warren Zaire-Emery
95
‘
Paris Saint-Germain
Sustitución sale
:
Fabian Ruiz
91
‘
Arsenal
Sustitución entra
:
Martin Zubimendi
91
‘
Arsenal
Sustitución sale
:
Myles Lewis-Skelly
91
‘
Arsenal
Sustitución entra
:
Eberechi Eze
91
‘
Arsenal
Sustitución sale
:
Kai Havertz
83
‘
Arsenal
Sustitución entra
:
Noni Madueke
83
‘
Arsenal
Sustitución sale
:
Bukayo Saka
83
‘
Arsenal
Sustitución entra
:
Gabriel Martinelli
83
‘
Arsenal
Sustitución sale
:
Leandro Trossard
83
‘
Paris Saint-Germain
Sustitución entra
:
Bradley Barcola
83
‘
Paris Saint-Germain
Sustitución sale
:
Khvicha Kvaratskhelia
67
‘
Arsenal
Sustitución entra
:
Viktor Gyoekeres
67
‘
Arsenal
Sustitución sale
:
Martin Oedegaard
66
‘
Arsenal
Sustitución entra
:
Jurrien Timber
66
‘
Arsenal
Sustitución sale
:
Cristhian Mosquera
65
‘
Paris Saint-Germain
Penalti
:
Ousmane Dembele
54
‘
Arsenal
Tarjeta amarilla
:
Bukayo Saka
47
‘
Arsenal
Tarjeta amarilla
:
Cristhian Mosquera
6
‘
Arsenal
Gol regular
:
Kai Havertz
Matvey Safonov Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.
El árbitro pita tiro libre a Desire Doue (Paris Saint-Germain) por zancadillear a Noni Madueke.
Arsenal tiene el control del balón.
David Raya Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Declan Rice rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Desire Doue es rechazado.
Paris Saint-Germain saca de banda en la mitad del campo rival.
David Raya alivia la presión con un despeje.
Centro de Warren Zaire-Emery Paris Saint-Germain que llega con éxito a un compañero en el área.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
El capitán sale del campo y cede su brazalete.
Cambio táctico. Marquinhos es sustituido por Ilya Zabarnyi.
Cambio táctico. Vitinha es sustituido por Lucas Beraldo.
Comienza el segundo tiempo de la prórroga.
[ +3 ‘ ]
Finaliza el primer tiempo de la prórroga.
[ +3 ‘ ]
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 72 %, Arsenal: 28 %.
[ +2 ‘ ]
Arsenal tiene el control del balón.
[ +2 ‘ ]
Paris Saint-Germain saca de banda en la mitad del campo rival.
[ +2 ‘ ]
Gabriel Martinelli Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
[ +1 ‘ ]
Paris Saint-Germain tiene el control del balón.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 2 minuto(s) de tiempo añadido.
Se reanuda el juego con un bote neutral.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 72 %, Arsenal: 28 %.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
El árbitro no tolera las protestas de Mikel Arteta, que termina recibiendo la amonestación.
El árbitro no tolera las protestas de Declan Rice, que termina recibiendo la amonestación.
Gabriel alivia la presión con un despeje.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Nuno Mendes hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival.
Warren Zaire-Emery se impone a Viktor Gyoekeres en un duelo aéreo.
Saque de portería para Arsenal.
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.
Paris Saint-Germain tiene el control del balón.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 72 %, Arsenal: 28 %.
Paris Saint-Germain saca de banda en la mitad del campo rival.
Martin Zubimendi alivia la presión con un despeje.
William Saliba Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Falta táctica cometida por Viktor Gyoekeres, que es amonestado.
Viktor Gyoekeres (Arsenal) va demasiado lejos y derriba a Goncalo Ramos.
Paris Saint-Germain inicia un contraataque.
Marquinhos hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Gabriel Martinelli alivia la presión con un despeje.
Marquinhos se impone a Viktor Gyoekeres en un duelo aéreo.
El árbitro pita tiro libre a Viktor Gyoekeres (Arsenal) por zancadillear a Joao Neves.
Joao Neves alivia la presión con un despeje.
Grave error defensivo cometido por Warren Zaire-Emery.
Declan Rice hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Paris Saint-Germain saca de banda en su mitad del campo.
Arsenal saca de banda en su mitad del campo.
Cambio táctico. Fabian Ruiz es sustituido por Warren Zaire-Emery.
Entrada peligrosa de Jurrien Timber (Arsenal) sobre Joao Neves.
Willian Pacho se impone a Jurrien Timber en un duelo aéreo.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 72 %, Arsenal: 28 %.
Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Paris Saint-Germain.
Noni Madueke saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Goncalo Ramos alivia la presión con un despeje.
Noni Madueke saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Willian Pacho Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.
Arsenal intenta crear peligro.
Gabriel Martinelli (Arsenal) va demasiado lejos y derriba a Joao Neves.
Cambio táctico. Myles Lewis-Skelly es sustituido por Martin Zubimendi.
Cambio táctico. Kai Havertz es sustituido por Eberechi Eze.
Comienzo el primer tiempo de la prórroga.
Va a comenzar la prórroga.
[ +8 ‘ ]
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 73 %, Arsenal: 27 %.
[ +7 ‘ ]
Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) hace un disparo que va desviado.
[ +7 ‘ ]
Paris Saint-Germain inicia un contraataque.
[ +7 ‘ ]
Marquinhos Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.
[ +7 ‘ ]
Nuno Mendes Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.
[ +7 ‘ ]
Marquinhos alivia la presión con un despeje.
[ +6 ‘ ]
Ousmane Dembele se lesiona y es sustituido por Goncalo Ramos.
[ +6 ‘ ]
Falta táctica cometida por Joao Neves, que es amonestado.
[ +6 ‘ ]
El árbitro pita tiro libre a Joao Neves (Paris Saint-Germain) por zancadillear a Kai Havertz.
[ +5 ‘ ]
Jurrien Timber Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
[ +5 ‘ ]
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 72 %, Arsenal: 28 %.
[ +4 ‘ ]
Gabriel Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
[ +4 ‘ ]
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
[ +3 ‘ ]
Paris Saint-Germain tiene el control del balón.
[ +3 ‘ ]
El árbitro pita tiro libre a Viktor Gyoekeres (Arsenal) por zancadillear a Joao Neves.
[ +3 ‘ ]
Willian Pacho hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
[ +2 ‘ ]
Paris Saint-Germain saca de banda en su mitad del campo.
[ +2 ‘ ]
Declan Rice alivia la presión con un despeje.
[ +2 ‘ ]
Saque de portería para Arsenal.
[ +2 ‘ ]
Se reanuda el partido.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.
David Raya está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 73 %, Arsenal: 27 %.
Vitinha (Paris Saint-Germain) intenta marcar desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta por poco. ¡Cerca!
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Arsenal saca de banda en su mitad del campo.
Desire Doue se impone a Piero Hincapie en un duelo aéreo.
Kai Havertz se impone a Joao Neves en un duelo aéreo.
Saque de portería para Arsenal.
Centro de Fabian Ruiz Paris Saint-Germain que llega con éxito a un compañero en el área.
Jurrien Timber Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
A las manos de Matvey Safonov, que sale y se apodera del balón.
Arsenal inicia un contraataque.
Grave error defensivo cometido por Willian Pacho.
Jurrien Timber rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Vitinha es rechazado.
Noni Madueke alivia la presión con un despeje.
Ousmane Dembele saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Piero Hincapie Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Declan Rice rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Vitinha es rechazado.
Marquinhos alivia la presión con un despeje.
Noni Madueke hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Fabian Ruiz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 73 %, Arsenal: 27 %.
A las manos de David Raya, que sale y se apodera del balón.
Paris Saint-Germain inicia un contraataque.
Joao Neves alivia la presión con un despeje.
Un jugador de Arsenal envía un pase largo al área contraria.
Marquinhos alivia la presión con un despeje.
Arsenal intenta crear peligro.
Saque de portería para Arsenal.
Cambio táctico. Khvicha Kvaratskhelia es sustituido por Bradley Barcola.
Cambio táctico. Bukayo Saka es sustituido por Noni Madueke.
Cambio táctico. Leandro Trossard es sustituido por Gabriel Martinelli.
Ocasión para Willian Pacho (Paris Saint-Germain), pero su remate de cabeza sale desviado.
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) saca el córner desde la izquierda.
Se reanuda el partido.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
William Saliba Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Vitinha hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Declan Rice hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Paris Saint-Germain tiene el control del balón.
Willian Pacho alivia la presión con un despeje.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 72 %, Arsenal: 28 %.
Desire Doue es penalizado por empujar a Myles Lewis-Skelly
Desire Doue hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Grave error defensivo cometido por Myles Lewis-Skelly.
Arsenal intenta crear peligro.
Saque de portería para Arsenal.
Ousmane Dembele saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Jurrien Timber Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
Myles Lewis-Skelly rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Khvicha Kvaratskhelia es rechazado.
Paris Saint-Germain inicia un contraataque.
Joao Neves hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Declan Rice hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Willian Pacho alivia la presión con un despeje.
Khvicha Kvaratskhelia rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Bukayo Saka es rechazado.
Willian Pacho Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.
Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival.
El árbitro pita tiro libre a Desire Doue (Paris Saint-Germain) por zancadillear a Leandro Trossard.
Piero Hincapie hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 74 %, Arsenal: 26 %.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
A las manos de Matvey Safonov, que sale y se apodera del balón.
Grave error defensivo cometido por Willian Pacho.
Saque de portería para Arsenal.
Vitinha remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Saque de portería para Arsenal.
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) hace un disparo que va desviado.
Grave error defensivo cometido por David Raya.
Arsenal saca de banda en su mitad del campo.
Joao Neves alivia la presión con un despeje.
Saque de portería para Arsenal.
Se reanuda el partido.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 74 %, Arsenal: 26 %.
El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) saca un córner en corto desde la derecha.
Piero Hincapie Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Fuera de juego señalado a Kai Havertz (Arsenal).
El árbitro pita tiro libre a Myles Lewis-Skelly (Arsenal) por zancadillear a Vitinha.
Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival.
Cambio táctico. Martin Oedegaard es sustituido por Viktor Gyoekeres.
Cambio táctico. Cristhian Mosquera es sustituido por Jurrien Timber.
Con ese gol, Paris Saint-Germain iguala el marcador. ¡El partido vuelve a empezar!
¡G O O O O O O L! – ¡Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) anota desde el punto de penalti con la pierna derecha! David Raya se tiró al lado equivocado.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 74 %, Arsenal: 26 %.
Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Paris Saint-Germain!
VAR – ¡PENALTI! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Paris Saint-Germain.
PENALTI – Cristhian Mosquera (Arsenal) comete penalti por derribar a Khvicha Kvaratskhelia.
David Raya alivia la presión con un despeje.
Ousmane Dembele saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Cristhian Mosquera Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
William Saliba Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Bukayo Saka es penalizado por empujar a Joao Neves
Paris Saint-Germain tiene el control del balón.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 74 %, Arsenal: 26 %.
Paris Saint-Germain saca de banda en su mitad del campo.
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) va demasiado lejos y derriba a Bukayo Saka.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Entrada peligrosa de Kai Havertz (Arsenal) sobre Willian Pacho.
Leandro Trossard alivia la presión con un despeje.
Paris Saint-Germain saca de banda en la mitad del campo rival.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Tiro libre ejecutado por Achraf Hakimi que va a puerta, pero David Raya controla el disparo.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 73 %, Arsenal: 27 %.
Amonestación para Bukayo Saka.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Bukayo Saka sobre Desire Doue.
Paris Saint-Germain saca de banda en la mitad del campo rival.
Leandro Trossard es penalizado por empujar a Joao Neves
Arsenal tiene el control del balón.
Matvey Safonov alivia la presión con un despeje.
Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival.
Paris Saint-Germain saca de banda en su mitad del campo.
El árbitro pita tiro libre a Piero Hincapie (Arsenal) por zancadillear a Achraf Hakimi.
Paris Saint-Germain tiene el control del balón.
Piero Hincapie alivia la presión con un despeje.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Fuera de juego señalado a Bukayo Saka (Arsenal).
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 73 %, Arsenal: 27 %.
Saque de portería para Arsenal.
Willian Pacho hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
William Saliba alivia la presión con un despeje.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Paris Saint-Germain saca de banda en su mitad del campo.
Achraf Hakimi Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.
Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival.
Achraf Hakimi alivia la presión con un despeje.
Marquinhos Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.
Desire Doue (Paris Saint-Germain) va demasiado lejos y derriba a William Saliba.
Kai Havertz se impone a Nuno Mendes en un duelo aéreo.
Cristhian Mosquera (Arsenal) es amonestado por perder tiempo.
Arsenal saca de banda en su mitad del campo.
Gabriel Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +7 ‘ ]
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +7 ‘ ]
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 74 %, Arsenal: 26 %.
[ +7 ‘ ]
Willian Pacho alivia la presión con un despeje.
[ +7 ‘ ]
Joao Neves se impone a Kai Havertz en un duelo aéreo.
[ +6 ‘ ]
[player 1] (Arsenal) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.
[ +6 ‘ ]
Un jugador de Arsenal envía un pase largo al área contraria.
[ +6 ‘ ]
Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival.
[ +5 ‘ ]
Paris Saint-Germain saca de banda en su mitad del campo.
[ +5 ‘ ]
Fabian Ruiz dispara desde fuera del área, pero David Raya logra controlar el balón.
[ +5 ‘ ]
William Saliba alivia la presión con un despeje.
[ +5 ‘ ]
Ousmane Dembele saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
[ +4 ‘ ]
Leandro Trossard alivia la presión con un despeje.
[ +4 ‘ ]
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
[ +3 ‘ ]
Marquinhos rechaza con éxito el disparo.
[ +3 ‘ ]
Un remate de Kai Havertz es rechazado.
[ +3 ‘ ]
Martin Oedegaard crea una ocasión de gol para su compañero.
[ +3 ‘ ]
Saque de portería para Arsenal.
[ +3 ‘ ]
Desire Doue remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
[ +2 ‘ ]
Gabriel alivia la presión con un despeje.
[ +2 ‘ ]
Myles Lewis-Skelly hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
[ +2 ‘ ]
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
[ +1 ‘ ]
Matvey Safonov alivia la presión con un despeje.
[ +1 ‘ ]
Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival.
[ +1 ‘ ]
Nuno Mendes alivia la presión con un despeje.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.
[ +1 ‘ ]
Khvicha Kvaratskhelia alivia la presión con un despeje.
[ +1 ‘ ]
Declan Rice hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Saque de portería para Arsenal.
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 75 %, Arsenal: 25 %.
Willian Pacho alivia la presión con un despeje.
Paris Saint-Germain saca de banda en su mitad del campo.
Saque de portería para Arsenal.
Ocasión para Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), pero su remate de cabeza sale desviado.
Piero Hincapie Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Paris Saint-Germain saca de banda en su mitad del campo.
Piero Hincapie alivia la presión con un despeje.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Gabriel alivia la presión con un despeje.
Paris Saint-Germain saca de banda en la mitad del campo rival.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.
Gabriel Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Centro de Achraf Hakimi Paris Saint-Germain que llega con éxito a un compañero en el área.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 74 %, Arsenal: 26 %.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Paris Saint-Germain saca de banda en su mitad del campo.
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) comete falta sobre Kai Havertz, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir.
Martin Oedegaard hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Desire Doue hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
William Saliba alivia la presión con un despeje.
Gabriel rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Ousmane Dembele es rechazado.
Ataque potencialmente peligroso de Paris Saint-Germain.
Saque de portería para Paris Saint-Germain.
Kai Havertz es penalizado por empujar a Fabian Ruiz
Centro de Declan Rice Arsenal que llega con éxito a un compañero en el área.
Nuno Mendes es penalizado por empujar a Bukayo Saka
Declan Rice alivia la presión con un despeje.
Paris Saint-Germain saca de banda en la mitad del campo rival.
William Saliba Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Paris Saint-Germain saca de banda en la mitad del campo rival.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 76 %, Arsenal: 24 %.
Declan Rice Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) saca un córner en corto desde la derecha.
Piero Hincapie Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Willian Pacho hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
David Raya Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Paris Saint-Germain saca de banda en la mitad del campo rival.
David Raya alivia la presión con un despeje.
Paris Saint-Germain tiene el control del balón.
Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival.
Se reanuda el partido.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Gabriel hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Gabriel Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Piero Hincapie Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 73 %, Arsenal: 27 %.
Se reanuda el juego con un bote neutral.
Matvey Safonov está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Achraf Hakimi alivia la presión con un despeje.
Matvey Safonov Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.
Arsenal intenta crear peligro.
Arsenal saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 75 %, Arsenal: 25 %.
Arsenal saca de banda en su mitad del campo.
Se reanuda el partido.
El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.
Cristhian Mosquera hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Paris Saint-Germain saca de banda en su mitad del campo.
Achraf Hakimi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Arsenal saca de banda en su mitad del campo.
A las manos de David Raya, que sale y se apodera del balón.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Paris Saint-Germain saca de banda en la mitad del campo rival.
Arsenal saca de banda en su mitad del campo.
Piero Hincapie hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 80 %, Arsenal: 20 %.
Bukayo Saka se impone a Nuno Mendes en un duelo aéreo.
Willian Pacho se impone a Kai Havertz en un duelo aéreo.
Bukayo Saka hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Paris Saint-Germain saca de banda en su mitad del campo.
A las manos de Matvey Safonov, que sale y se apodera del balón.
Cristhian Mosquera hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Grave error defensivo cometido por Fabian Ruiz.
Bukayo Saka alivia la presión con un despeje.
Ousmane Dembele saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Piero Hincapie Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Obstrucción de Myles Lewis-Skelly, que corta la carrera de Joao Neves. El árbitro indica tiro libre.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 74 %, Arsenal: 26 %.
Bukayo Saka (Arsenal) va demasiado lejos y derriba a Nuno Mendes.
Saque de portería para Arsenal.
Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) hace un disparo que va desviado.
Desire Doue crea una ocasión de gol para su compañero.
Paris Saint-Germain tiene el control del balón.
Marquinhos alivia la presión con un despeje.
Saque de portería para Arsenal.
Centro de Ousmane Dembele Paris Saint-Germain que llega con éxito a un compañero en el área.
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) saca un córner en corto desde la derecha.
Gabriel alivia la presión con un despeje.
Paris Saint-Germain intenta crear peligro.
Fuera de juego señalado a Kai Havertz (Arsenal).
Declan Rice hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 62 %, Arsenal: 38 %.
El árbitro pita tiro libre a Bukayo Saka (Arsenal) por zancadillear a Ousmane Dembele.
Achraf Hakimi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
William Saliba Arsenal intercepta un centro dirigido al área.
Paris Saint-Germain inicia un contraataque.
Marquinhos se impone a Kai Havertz en un duelo aéreo.
Se reanuda el partido.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
El árbitro pita tiro libre a Vitinha (Paris Saint-Germain) por zancadillear a Myles Lewis-Skelly.
Arsenal saca de banda en su mitad del campo.
Arsenal ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?
¡G O O O O O O L! – ¡Kai Havertz ve puerta con la pierna izquierda!
Ataque potencialmente peligroso de Arsenal.
Grave error defensivo cometido por Marquinhos.
Carga por detrás de Fabian Ruiz a Bukayo Saka. El árbitro pita y concede un tiro libre.
Posesión de balón: Paris Saint-Germain: 61 %, Arsenal: 39 %.
Paris Saint-Germain saca de banda en su mitad del campo.
William Saliba alivia la presión con un despeje.
Paris Saint-Germain tiene el control del balón.
Paris Saint-Germain tiene el control del balón.
Arsenal saca de banda en su mitad del campo.
Saque de portería para Paris Saint-Germain.
El árbitro pita tiro libre a Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) por zancadillear a Leandro Trossard.
Achraf Hakimi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
El campo se halla en excelentes condiciones.
Las condiciones meteorológicas son óptimas para la práctica del fútbol.
Arsenal saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Bienvenidos a Puskas Arena. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
Nacido y criado en Santiago con raíces del Lago Rapel. Comenzó su carrera en el periodismo en la Universidad Finis Terrae y tuvo la oportunidad de potenciar sus habilidades como periodista deportivo al colaborar en Panam Sports en los Juegos Panamericanos 2023 y en la rama de futsal de Universidad de Chile. Aficionado por el fútbol, el tenis y la lucha libre.