Paris Saint Germain y Arsenal fueron los protagonistas en la final de la Champions League 2025-26, en uno de los duelos más atractivos y entretenidos por el ganador de la Orejona. El duelo que se disputó en el Estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría, estuvo lleno de emociones, con un gol tempranero, dos de los mejores duelos técnicos que se pueden dar en la actualidad y definición en penales.

En un duelo igualado con superioridad del PSG en ofensiva y ataques repentinos del Arsenal que impactaron al club francés, el encuentro acabó por 1-1, después de jugarse los 90′ minutos y dos tiempos extras. Desde los lanzamientos penales, Paris Saint Germain se impuso por 4-3 ante los Gunners y se quedaron con su segunda Champions League.

París se transforma en gigante en Europa

Tras años siendo apuntado como un club “pecho frío” y que derrochaba su dinero sin obtener resultados a nivel continental, el París Saint Germain dejó atrás ese pasado para instalarse como uno de los grandes clubes en el viejo continente. En sus dos últimas temporadas, el PSG se consagró como bicampeón de la Champions League, un hecho que sólo se había visto en el año 2016 y 2017 con el Real Madrid. Cabe destacar que equipos como el Milán, Liverpool, Ajax, Bayern y Nottingham Forest fueron bicampeones de la Copa Europea, antes de ser denominada Champions League que cambia su formato en la temporada 1992-93.

Además, el cerebro de el equipo galo, Luis Enrique, cosechó su tercera Orejona en sus vitrinas, tras conseguirla en la temporada pasada ante el Inter con goleada y en la temporada 2015-16 con el FCB Barcelona ante la Juventus.

Los goles de PSG vs Arsenal por la final de la Champions League

Para la sorpresa del mundo del fútbol, los Gunners fueron quienes abrieron el marcador apenas había iniciado el encuentro. En los 6′ minutos del primer tiempo, trras un despeje de Marquinhos que rebotó en Trossard, el balón cayó en los pies de Kai Havertz, quien condujo el balón hasta el área chica de los franceses y con un zurdazo en la zona superior del arco defendido por Safonov marcó el 1-0 de la final en Budapest.

En el primer tiempo no hubieron muchas acciones ofensivas claras por parte de ambas escuadras, ya que el PSG intentó buscar el empate y el Arsenal se refugió con todas sus líneas en zona defensiva. El segundo tiempo tomó la misma tónica, hasta el minuto 63′, cuando Kvicha Kvaratskhelia fue bajado en el área por Cristhian Mosquera. El árbitro del encuentro con ayuda del VAR dictaminó la pena máxima, la cual Ousmane Dembélé cambiaría por gol para la igualdad en la final.

La infartante final de la UEFA Champions League no se decidió en el tiempo regular, y tampoco en el tiempo extra, ya que el empate por la cuenta mínima no se logró romper y terminaron en penales. Desde los doce pasos, el Paris Saint Germain ganó 4-3, y Gabriel Magalhaes fue quien falló el penal decisivo.

Estadísticas de PSG vs Arsenal por la final de la Champions League