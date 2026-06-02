Datos Clave Limpieza masiva: La directiva de River anunció que 15 futbolistas abandonarán el primer equipo de cara al segundo semestre. Decisión técnica: El zaguero fue “cortado” por el entrenador Eduardo Coudet, perdiendo su lugar tras la llegada de Nicolás Otamendi. Traba salarial: Su millonario sueldo es el principal obstáculo para encontrarle un nuevo club, lo que complica su posible regreso al fútbol chileno.

River Plate atraviesa horas decisivas para la conformación de su plantel profesional tras avanzar primero en su grupo de la Copa Sudamericana. La dirigencia y el cuerpo técnico liderado por Eduardo Coudet han diseñado una profunda depuración del primer equipo, donde la principal víctima de esta reestructuración es un histórico jugador nacional: Paulo Díaz. El defensor de 31 años, quien acumula 222 partidos oficiales y siete títulos desde su llegada en 2019, perdió la confianza del cuerpo técnico y fue declarado transferible.

¿Por qué River Plate quiere echar a Paulo Díaz?

El principal detonante de la inminente salida de Díaz es estrictamente deportivo e institucional. La llegada de Nicolás Otamendi al club desplazó al chileno de la prioridad en el armado de la zaga para Coudet, quien busca perfiles con mayor despliegue físico.

La confirmación oficial del éxodo masivo la entregó el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, en diálogo con ESPN. “He instruido al director deportivo (Pablo Longoria) y hemos decidido conjuntamente que van a salir alrededor de 15 jugadores a partir de hoy”, anunció el mandamás.

Para justificar esta radical medida, Di Carlo explicó el impacto financiero de la plantilla: “Tendremos cesiones de jugadores y en otros casos podremos dar el pase en su poder. Uno en el fútbol tiende a ver los costos de las operaciones y de los pases, pero el dato más relevante es el costo de sostener los contratos del plantel. Tenemos que sacar 15 y con esos recursos concentrarlo en 5 o 7 jugadores, que nos va a dar un salto de jerarquía, es lo que vamos a hacer en esta etapa“.

¿Cuánto cuesta la rescisión de contrato de Paulo Díaz?

Paulo Díaz mantiene un contrato vigente con el elenco “Millonario” hasta el 31 de diciembre de 2027 y posee una cláusula de salida fijada en 10 millones de dólares. Sin embargo, la dirigencia está decidida a resignar ese dinero.

“En algunos casos serán ventas; intentaremos vender de la mejor manera, y en otros quizás vendamos peor de lo que compramos y asumamos alguna pérdida para cortar una situación que no es sostenible”, advirtió Di Carlo.

El periodista Juan Cortese, de TyC Sports, fue aún más directo respecto a la situación del zaguero. “Hace rato que se fue Paulo Díaz (de River Plate). Si el representante no le encuentra un mejor destino para pagarle la ficha a River, el club se hará cargo de la rescisión y Paulo Díaz quedará libre. Pero no quiere pagarle más un sueldo a un futbolista que sabe que no lo va a utilizar”, explicó en su canal de YouTube.

Fichajes U de Chile: ¿Es posible su llegada en este mercado de pases?

El complejo escenario en Argentina despertó el interés inmediato en el Centro Deportivo Azul. Radio Agricultura reveló que hubo contactos iniciales: “Él quiso preguntar en Chile y específicamente en la U. Tiene un amor y cariño especial por el club”.

No obstante, el factor económico es la gran barrera para que la operación prospere. El seleccionado nacional percibe un salario que rondaría los 1,7 millones de dólares por temporada (cerca de 200 millones de pesos mensuales), uno de los más altos del plantel argentino. Según detalla el diario Olé, el jugador “no está dispuesto a resignar dinero” y “descartó una propuesta de Universidad de Chile” justamente por este tema salarial.

De hecho, el medio argentino agrega que Díaz acarrea una “lesión crónica en su rodilla izquierda” que le cierra opciones en ligas mayores, por lo que su postura es inflexible: si no llega una oferta millonaria de mercados como Arabia Saudita, México o la MLS, no tiene problemas en quedarse a cumplir su contrato en Núñez, incluso “si la institución tomara la decisión de que se entrene apartado del plantel”.