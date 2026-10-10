Datos Clave Se fue gratis: Quién: Ángel Díaz, atacante chileno de 19 años formado en Colo Colo, anotó cuatro goles en Inglaterra. ¿Cuándo?: Este sábado en el triunfo por 6-3 del Wimborne Town sobre el Havant & Waterlooville, por la séptima división de ese país Su experiencia en los Albos: Hace algunas semanas reconoció que lo pasó mal en su último año

Ángel Díaz, delantero que terminó recientemente contrato con Colo Colo y se fue gratis de Macul, se dio el gusto de anotar cuatro goles en Inglaterra, en la contundente victoria de su equipo Wimborne Town por 6-3 ante Havant & Waterlooville.

El juvenil formado en Macul marcó más de la mitad de los tantos de su escuadra en un pleito de nueve goles, por la séptima división del fútbol inglés.

Los cuatro goles de Ángel Díaz en el Wimborne Town

El chileno abrió su cuenta a los 29′, luego de que Josh McQuoid pusiera el 1-0 a los 8′ y Ryan Seager emparejara las cifras a los 16′.

Desde ahí, el nacional se adueñó del compromiso. Anotó a los 50′, repitió a los 63′ y liquidó a los 69′, por lo que el elenco inglés se fue arriba por 5-1. Max Bustamante estiró la ventaja a los 81′, en tanto que Khallouqi (86′) y nuevamente Seager (90′) maquillaron el resultado para la visita.

“Qué partido más loco”, resumió el propio club en sus redes sociales.

¿Por qué Colo Colo dejó ir gratis a Ángel Díaz?

Ángel Díaz militaba en Colo Colo Proyección y su agencia le había anticipado que firmaría su primer contrato profesional y que sería considerado en la pretemporada de este año, lo que finalmente no sucedió.

El propio jugador reconoció después lo duro de esa etapa. “Mi último año en Colo Colo lo pasé mal”, confesó hace algunas semanas en diálogo con ADN Radio, aunque descartó cualquier rencor con la institución que lo formó: “No le tengo odio al club”.

Es más, dejó la puerta entreabierta para un eventual regreso. “Si me toca volver, lo haré con la mejor disposición”, sentenció.