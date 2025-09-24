El fútbol chileno vuelve a toparse con un viejo fantasma que nunca se va y siempre regresa: la seguridad en los estadios. Colo Colo buscaba un nuevo amistoso en el receso por el Mundial Sub 20, pero la respuesta fue un portazo que refleja los problemas que arrastra el club popular en su relación con el comportamiento de sus hinchas.

La dirigencia alba tenía la intención de enfrentar a Deportes Temuco en el Estadio Germán Becker, encuentro que además iba a marcar el debut de Héctor Arturo Sanhueza como DT del Pije. Sin embargo, el alcalde Roberto Neira fue tajante al rechazar el arriendo del recinto.

🚫 Temuco le dice no a Colo Colo por sus hinchas

El edil alcalde de Temuco los motivos de su decisión: “El Municipio no autoriza este tipo de encuentros con equipos de alta convocatoria, donde sus barras generan algún tipo de problema”, señaló en diálogo con BioBíoChile.

Por su parte, el Delegado Presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, apuntó que aún no había solicitud formal para el partido, pero aclaró que el primer filtro siempre es municipal: “Lo que compete en este procedimiento es que, inicialmente, el primer acuerdo es con el municipio respecto a la posibilidad de usar el estadio”.

El alcalde de Temuco no quiere a Colo Colo en el Germán Becker / ©Archivo.

⚽ Colo Colo se enfoca en sus otros amistosos

Tras este nuevo traspié, Colo Colo deberá enfocarse en los otros partidos ya confirmados por Aníbal Mosa: Ñublense, Deportes Puerto Montt el 8 de octubre y Palestino a puertas cerradas.

El panorama se complica cada vez más. Primero fue Concepción negándose a recibir el amistoso con Real Valladolid, ahora Temuco cierra la puerta por temor a la Garra Blanca. Un año de centenario que, fuera de la cancha, sigue volviéndose cuesta arriba para el Cacique.