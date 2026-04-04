El camino al Mundial 2026 ha tomado un rumbo inesperado que sacude las oficinas de Quilín y el Monasterio Celeste. Sebastián Beccacece, actual técnico de Ecuador, rompió el silencio para confirmar un plan que busca “arrebatarle” una pieza clave al universo de jugadores de La Roja. Se trata de Omar Carabalí, el portero de O’Higgins que, pese a haber renunciado formalmente a su nacionalidad ecuatoriana hace años para defender a Chile, hoy está en el epicentro de una gestión legal ante la FIFA que podría llevarlo a disputar la Copa del Mundo con la “Tri”.

La noticia no es solo un rumor de pasillo. El propio guardameta de 28 años, formado en las inferiores de Colo Colo, reconoció haber mantenido una conversación privada con el exentrenador de la U hace apenas 20 días. Con Ecuador compartiendo grupo en el Mundial con Alemania, Curazao y Costa de Marfil, la posibilidad de que el guayaquileño nacionalizado “recupere” sus raíces deportivas ha encendido el debate sobre el sentido de pertenencia y las grietas en el recambio de la portería nacional.

¿Qué dijo Sebastián Beccacece sobre la citación de Omar Carabalí a Ecuador?

El estratega argentino admitió que ya iniciaron los trámites legales para contar con el portero en el Mundial 2026. “Hemos hecho unas gestiones por Omar Carabalí. Él había renunciado a su condición de ecuatoriano para jugar en la Selección de Chile. Todavía tienen que responder de FIFA si es posible o no volver a tener esa nacionalidad”, explicó Beccacece. El DT aprovecha su cercanía con la dirigencia de O’Higgins para monitorear de cerca el nivel del golero.

¿Puede Omar Carabalí jugar por la Selección de Ecuador tras ser citado a Chile?

A pesar de que Carabalí fue convocado por Reinaldo Rueda para cuatro partidos de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el portero no sumó minutos oficiales en cancha. Esta es la “llave” reglamentaria que Beccacece busca utilizar ante la FIFA para permitir que el jugador, quien llegó muy joven a Colo Colo y pasó por clubes como Unión La Calera y Audax, pueda dar marcha atrás a su renuncia de nacionalidad original.

¿Qué opina Omar Carabalí sobre la posibilidad de jugar el Mundial con Ecuador?

Tras el reciente triunfo de O’Higgins sobre Audax Italiano, el portero confirmó el contacto directo con el técnico de la “Tri”. “La verdad es que conversé con el ‘profe’ Sebastián (Becaccece) hace como 20 días. Está la posibilidad, hay temas dirigenciales y gerenciales que hay que solucionar”, explicó a la transmisión de TNT Sports. “Que sea lo que Dios quiera, estamos preparados para todo. Estoy confiado y concentrado acá, O’Higgins está primero”, remató. El arquero se encuentra en una encrucijada: esperar un llamado de La Roja que no llega o asegurar su presencia en la cita máxima con su país de origen.

En resumen

El Objetivo: Omar Carabalí, portero de O’Higgins (28 años).

Omar Carabalí, portero de O’Higgins (28 años). Gestión FIFA: Ecuador busca anular su renuncia a la nacionalidad ecuatoriana.

Ecuador busca anular su renuncia a la nacionalidad ecuatoriana. Vínculo con Chile: Fue citado por Rueda y Córdova, pero nunca debutó en cancha.

Fue citado por Rueda y Córdova, pero nunca debutó en cancha. Factor Beccacece: El DT admitió contacto personal con el jugador hace 3 semanas.

¿Crees que Chile debería “blindar” a Carabalí o el portero hace bien en aceptar la oferta de Ecuador para ir al Mundial? Opina y participa en AlAireLibre.cl.