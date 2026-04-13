El fútbol chileno atraviesa un momento de máxima tensión tras la confirmación de lo que por años fue un secreto a voces: la injerencia total de agentes externos en las convocatorias de la Selección Chilena. El ex seleccionado juvenil Alberto Letelier rompió el silencio para asegurar que la presencia de Fernando Felicevich en las decisiones de Juan Pinto Durán “ya no es una mentira”, describiendo una estructura que afecta tanto a la Roja adulta como a las categorías menores.

Letelier, quien se alejó del profesionalismo denunciando bloqueos sistemáticos, calificó el entorno de la ANFP como un “círculo mafioso” que prioriza intereses de representación por sobre el mérito deportivo. Este testimonio surge en medio de una crisis de resultados que tiene al país nuevamente fuera de la cita planetaria, poniendo bajo la lupa la transparencia del proceso actual.

¿Quién es el ex jugador de la Roja que denunció a Fernando Felicevich?

Alberto Letelier, ex delantero formado en O’Higgins y ex seleccionado juvenil, es el futbolista que decidió romper el silencio para denunciar el control de Felicevich en las nóminas. Letelier, quien tuvo pasos por clubes como Deportes Santa Cruz y Linares antes de su prematuro retiro en 2025, disparó contra el agente argentino asegurando que su poder se extiende por todas las áreas del fútbol nacional, desde los medios hasta el sindicato. El ex atacante fue enfático al señalar que Fernando Felicevich está dentro de la Selección y que esto ya no es una mentira, recalcando que su influencia se percibe en cada listado de jugadores que se entrega en Quilín, afectando no solo a la escuadra absoluta sino también el desarrollo de las selecciones de base.

¿Cómo se manejan las nóminas de la Selección Chilena actualmente?

Las nóminas de la Selección Chilena están bajo sospecha de injerencia directa por parte de representantes de jugadores, según denuncias de ex integrantes del proceso juvenil. Alberto Letelier afirmó que Fernando Felicevich tiene una presencia activa en la conformación de los listados en todas las categorías, lo que explicaría la frustración de diversos talentos que no logran continuidad. El ex delantero de O’Higgins fue categórico al señalar que esta influencia no solo se limita a la escuadra absoluta, sino que está “metida dentro” de las selecciones menores, condicionando el recambio generacional del fútbol chileno bajo criterios que el denunciante define como alejados de la justicia deportiva.

“Fernando Felicevich está adentro de la selección y ya no es una mentira con todas las nóminas. Y no solo la adulta, sino de las menores”, lanzó en el programa Círculo Central. Asimismo, repasó a sus ex jefes de O’Higgins acusando que Pablo Calandria y (Javier) Furwasser (ex gerente técnico) son “inhumanos”: “Son pésimas personas, un círculo mafioso”.

¿Cuál es el presente de Fernando Felicevich en el fútbol chileno?

Pese a los constantes cuestionamientos, Fernando Felicevich mantiene una presencia activa y pública en los estadios nacionales, lo que refuerza las dudas sobre su poder real en los clubes. El pasado sábado 11 de abril, el agente fue captado en las casetas del Estadio La Portada presenciando la victoria de Deportes La Serena ante Everton, donde incluso bajó a los estacionamientos para saludar cordialmente a los jugadores y al cuerpo técnico. Esta aparición no es un hecho aislado, pues se suma a testimonios de técnicos y otros agentes que confirman que para negociar con ciertos clubes del norte es obligatorio pasar por su oficina, un “secreto a voces” que hoy cobra un tinte más oscuro tras las acusaciones de haber extendido ese mismo control hacia la oficina de las selecciones nacionales.

© Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Con la Roja navegando en la incertidumbre y el nombre de su agente más influyente en el ojo del huracán, el fútbol chileno enfrenta una semana de cuestionamientos que tocan la fibra más sensible de la hinchada. La denuncia de Alberto Letelier no solo apunta a un nombre, sino a un sistema que parece haber perdido la brújula entre los intereses privados y la gloria deportiva. El escenario está puesto y ahora la presión recae sobre las autoridades, quienes deberán decidir si el proceso hacia el próximo Mundial seguirá bajo la sombra de estas sospechas o si finalmente se priorizará la limpieza de una Selección que hoy, más que nunca, necesita respuestas claras.