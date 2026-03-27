La victoria por 4-2 de la Selección chilena ante Cabo Verde en Auckland trajo alivio en lo deportivo, pero desató una tormenta eléctrica en el plano de la disciplina y el compromiso. Mientras el recambio de Nicolás Córdova celebraba en Nueva Zelanda, en los paneles deportivos de Santiago estallaba una polémica. El protagonista de la crítica fue Marcelo Vega, quien no tuvo piedad para destrozar a uno de los futbolistas más destacados del continente que, sorpresivamente, pidió no ser parte de la delegación nacional.

Se trata de Erick Pulgar. El volante antofagastino, figura consular del Flamengo y actual bicampeón de la Copa Libertadores, solicitó explícitamente a la federación no ser nominado para esta doble fecha FIFA. Aunque existen versiones cruzadas sobre su ausencia —que van desde la incertidumbre técnica en Brasil hasta delicados problemas familiares—, para el “Toby” ninguna explicación justifica darle la espalda a la camiseta de todos, recordando un episodio personal que dejó a todos en silencio.

La brutal comparación del “Toby” Vega tras la baja de Erick Pulgar

Durante la emisión del programa Picado TV, se intentó justificar la baja del mediocampista de 32 años apelando a problemas personales graves que lo habrían llevado a viajar a Antofagasta en lugar de Auckland. Sin embargo, Vega cortó el debate de raíz con un relato desgarrador de su propia carrera. “A mí me tocó jugar cuando se murió mi papá, en Temuco. Yo jugué, me hice el huevón y después viajé, no me fui del partido (sic)”, lanzó el ex mundialista en Francia 98.

Para Vega, el profesionalismo debe estar por encima de cualquier contingencia privada cuando se trata de representar al país. El comentarista cuestionó que Pulgar esté en Chile pero no con la delegación oficial: “Pero está en Antofagasta”, fustigó, dejando entrever que la “autoexclusión” del volante es una señal de poco compromiso con el nuevo ciclo de Córdova.

Las dos caras de la moneda: ¿Por qué se “borró” Pulgar de La Roja?

La ausencia del volante del Flamengo es un enigma que tiene dos versiones potentes. Por un lado, el periodista Christopher Brandt de ESPN confirmó que fue el propio jugador quien pidió bajarse: “Es una decisión del jugador que acoge la federación”. Se especula que Pulgar quería quedarse en Río de Janeiro tras el arribo de Leonardo Jardim como nuevo DT del “Mengão” para asegurar su titularidad.

Por otro lado, surge una versión mucho más sensible. Según el exarquero Nicolás Peric en TVN, Pulgar atravesaría una crisis familiar profunda relacionada con la salud mental de una de sus hermanas, motivo por el cual habría solicitado el permiso para estar en Chile pero con los suyos. Esta dualidad entre el deber profesional y la urgencia humana es lo que hoy tiene dividido al mundo del fútbol.

El riesgo de Pulgar: ¿Se le cierra la puerta de la Selección chilena?

Erick Pulgar no suma minutos con la Selección desde octubre de 2024. Es decir, lleva más de un año ausente de las convocatorias mientras en Brasil es considerado el mejor chileno en el extranjero. El riesgo de esta nueva baja es alto: en su puesto, jugadores como Vicente Pizarro y Felipe Ogaz están sumando rodaje y la confianza de Nicolás Córdova. Con las Eliminatorias y el Mundial 2026 en el horizonte, la “puerta de regreso” para el antofagastino podría empezar a entornarse si el cuerpo técnico decide priorizar a quienes sí estuvieron disponibles en los momentos de reconstrucción.

En resumen

La crítica: Toby Vega destrozó a Pulgar por “borrarse”, recordando que él jugó el día que murió su padre.

Toby Vega destrozó a Pulgar por “borrarse”, recordando que él jugó el día que murió su padre. El motivo: Pulgar pidió no ser citado; se habla de problemas familiares o de su situación en Flamengo.

Pulgar pidió no ser citado; se habla de problemas familiares o de su situación en Flamengo. La ausencia: El volante lleva más de un año sin jugar por Chile pese a ser figura en Brasil.

El volante lleva más de un año sin jugar por Chile pese a ser figura en Brasil. El costo: Nicolás Córdova ya empezó a probar piezas de recambio en su posición con éxito.

¿Tiene razón el Toby Vega al exigir que el jugador esté siempre o crees que los problemas familiares son una razón válida para decir “no” a la Selección? Opina y súmate al debate en AlAireLibre.cl.