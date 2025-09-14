Tras la respuesta negativa por parte de la ANFP de aplazar la Supercopa, Universidad de Chile ya está enfocada en el compromiso frente a Colo Colo en el Estadio Santa Laura.

Los azules llegan con bajas importantes tras la lesión de Nicolás Ramírez y la ausencia de Lucas Di Yorio, quien pasará por el quirófano y estará varias semanas alejado de las canchas.

Por ello, Gustavo Álvarez se vio en la obligación de ajustar las piezas, y si bien va con lo mejor que tiene ante los albos, la formación de la U tiene grandes sorpresas.

😮 Las sorpresas en la formación de U de Chile

Para este compromiso, Universidad de Chile presentará cuatro cambios respecto al último equipo que enfrentó a Colo Colo el pasado 31 de agosto en el Estadio Monumental por el Campeonato Nacional.

Los que saldrán de la oncena titular serán Cristopher Toselli, Nicolás Ramírez (lesión), Felipe Salomoni y Lucas Di Yorio (lesión), quienes le darán espacio a Gabriel Castellón, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda y Nicolás Guerra, respectivamente.

🧾 La formación de U de Chile vs Colo Colo

De esta forma, la U saldrá en búsqueda de la Supercopa con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en ofensiva.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

La Supercopa entre la U y Colo Colo se juega este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura bajo inéditas medidas de seguridad.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de la U de Chile?

