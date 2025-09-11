Se multiplican las malas noticias para U de Chile de cara a la Supercopa y la trascendental llave ante Alianza Lima: los Azules pierden otro jugador, aunque éste es una pieza clave y titular permanente en el esquema de Gustavo Álvarez.

Se suma a la baja de Nicolás Ramírez e Israel Poblete, quienes no estarán ante Colo Colo, pero tienen opciones de llegar a la confrontación ante los peruanos.

😱 El jugador que pierde U de Chile para la Supercopa y la llave con Alianza Lima

Se trata de Lucas Di Yorio, el “9” titular de U de Chile: el delantero hace rato viene sufriendo con los meniscos de una de sus piernas, pero había retrasado una operación para estar en desafíos importantes del club.

No obstante, la lesión no aguantó más y el jugador entrará este viernes a quirófano, por lo que será baja al menos por un mes. Es decir, vuelve después del receso del Mundial sub 20, los últimos días de octubre.

🔄 El reemplazante de Di Yorio en la Supercopa y los duelos con Alianza Lima

El más seguro reemplazante de Lucas Di Yorio ante Colo Colo y Alianza Lima será Rodrigo “Tucu” Contreras, quien es el jugador que más confía Gustavo Álvarez en esa posición después de Di Yorio.

🔗 Para saber más de U de Chile debes acceder a Al Aire Libre.