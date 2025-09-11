Alianza Lima y la U de Chile se enfrentan el próximo 18 de septiembre en Perú por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Si bien falta una semana para el partido, este pleito se viene jugando desde hace ya varias semanas con Alianza queriendo pasar directo a semifinales y la U peleando en el escritorio con Independiente luego de la barbarie en Avellaneda.

En el plantel aliancista ya están viviendo el partido y lanzaron una particular elogio al plantel de la U de Chile.

🦉Jugador de Alianza Lima dice que la U tiene un “galáctico”

Fernando Gaibor no escatimó elogios hacia un jugador de la U de Chile. El volante ecuatoriano de Alianza Lima calificó a Marcelo Díaz como “galáctico” tras enfrentarlo en Argentina cuando el “Carepato” brillaba en Racing Club.

En declaraciones al programa Enfocados, del ex jugador Jefferson Farfán, Gaibor reconoció la jerarquía del capitán de la U: “es un equipo duro, yo he tenido la suerte de enfrentarlos varias veces en torneos internacionales. A Díaz también lo enfrenté en Argentina cuando él estaba en Racing y es galáctico también”.

🥊En Alianza anticipan un duelo muy reñido ante la U de Chile

Gaibor entiende que el partido ante la U de Chile será muy reñido. Pero confía en el presente de su equipo, que está viviendo la mejor campaña internacional en casi 50 años.

“Vamos a tener que tomar ciertas precauciones, en líneas generales nosotros estamos muy fuertes y no se les va a hacer tan fácil a ellos. Tenemos que meterle candela e ir por el resultado”, afirmó Fernando Gaibor

📅 ¿Cuándo juegan Alianza Lima y U de Chile por Copa Sudamericana?

Ida: Jueves 18 de septiembre, 21:30 horas

Vuelta: Miércoles 25 de septiembre, 21:30 horas en Coquimbo

📡 ¿Quién transmite U de Chile vs Alianza Lima por Copa Sudamericana?