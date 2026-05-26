El torneo The Cage Al Aire Libre 2026 ya está oficialmente en marcha. Inspirado en el mítico concepto de las “cages” de Nike, el certamen reúne a 48 jugadores divididos en 16 equipos de tres futbolistas que se enfrentan en duelos intensos definidos completamente por los hinchas.

Desde figuras africanas hasta estrellas del fútbol mundial, cada trío entra a la cage con una sola misión: dominar, entretener y seguir con vida en el torneo. La primera jornada arranca con un enfrentamiento de alto voltaje entre Atlas Tango y Township Toros.

Mbappé vs Lautaro Martínez en el debut

Atlas Tango llega con una combinación de velocidad, talento y jerarquía. Achraf Hakimi aporta despliegue físico y potencia ofensiva constante, Enzo Fernández maneja el ritmo del juego con precisión e inteligencia, mientras Kylian Mbappé suma desequilibrio, explosión y capacidad para resolver partidos en segundos.

Es un equipo pensado para atacar sin pausa y aprovechar cada espacio reducido de la cage.

Al frente estará Township Toros, un trío construido desde la intensidad y el carácter. Lautaro Martínez ofrece agresividad y olfato goleador, Pedri destaca por su creatividad y calma bajo presión, y el sudafricano Mbekezeli Mbokazi añade fuerza, energía y una cuota de imprevisibilidad defensiva.

Juntos mezclan talento callejero, dinámica y actitud competitiva.

🔥⚽ El balón ya está en juego#TheCage2026 de Al Aire Libre ha iniciado con un duelo fantástico:

⚔️ Atlas Tango, con Mbappé a la cabeza, desafía a los Township Toros de Lautaro Martínez

🗳️ Vota por tu trio favorito aquí 👇 pic.twitter.com/xIBsoCEAUK — Al Aire Libre (@alairelibrecl) May 27, 2026

¿Qué es el Al Aire Libre Cage 2026?

Las reglas son simples: los hinchas eligen quién avanza.

Las votaciones se realizarán a través de las redes sociales de Al Aire Libre y también en la sección de comentarios del sitio, donde los fanáticos podrán debatir cada enfrentamiento y apoyar a su trío favorito.

Técnica, química, creatividad y momentos decisivos marcarán la diferencia en cada duelo.

La primera jornada comienza ahora — ¿quién dominará la cage?