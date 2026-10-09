Datos Clave El fenómeno: Tres jóvenes chilenos ficharon en clubes españoles en pocos días ¿Quiénes son?: Renato Morales, Lukas Sepúlveda y José Domingo Bossé ¿A qué clubes llegaron?: Sevilla, Rayo Vallecano y Real Betis

Tres jóvenes futbolistas chilenos dieron un importante paso en sus carreras y ficharon por clubes de España. En cuestión de días, Renato Morales, Lukas Sepúlveda y José Domingo Bossé concretaron sus llegadas a Sevilla, Rayo Vallecano y Real Betis, respectivamente.

Aunque sus trayectorias son distintas, los tres comparten una oportunidad: continuar su desarrollo en el fútbol europeo. Uno de ellos, incluso, tiene un sueño especial: vestir por primera vez la camiseta de La Roja, mientras que los otros no lo han manifestado públicamente. Muchos, ya sueñan con que puedan protagonizar una nueva generación dorada.

Renato Morales, el volante que fichó en el Sevilla

El primero en dar el salto fue Renato Morales, un volante de 18 años, zurdo y de características mixtas, que se formó en las inferiores de Cobresal y que ahora pertenece al Sevilla FC.

El andaluz no apostó a ciegas: el chileno ya había pasado por sus instalaciones en una prueba realizada el año pasado, donde convenció a los evaluadores. Con ese antecedente, el club decidió comprar su pase.

Lukas Sepúlveda, el chileno que firmó en el Rayo Vallecano

El segundo nombre es el de Lukas Sepúlveda, volante de 20 años que también se desenvuelve como extremo por la derecha y que ya firmó su primer vínculo profesional con el Rayo Vallecano.

Su llegada al elenco madrileño estaba pensada como una prueba de dos semanas, aunque no hizo falta tanto: el cuerpo técnico se decidió antes de que terminara el plazo. Y no era su estreno en España, porque la temporada pasada ya había defendido al Siello FC en la Tercera RFEF.

José Domingo Bossé, el refuerzo chileno en el Real Betis

El tercero en sumarse es José Domingo Bossé, extremo de 19 años presentado oficialmente en el Real Betis Academy, equipo que compite en la Tercera Andaluza Senior y con el que alternará en el Real Betis C.

El atacante, formado en Deportes Santa Cruz y con pasos por Universidad Católica, Santiago Morning y Santiago City, llega al club donde dirige Manuel Pellegrini. “Es como la tercera vez que vengo a España, ya sé cómo es el fútbol acá, la intensidad es fuerte. Ojalá venir a aportar al equipo con muchos goles y muchas asistencias”, comentó en las redes del club verdiblanco.