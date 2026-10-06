Datos Clave Convocado: Bianneider Tamayo fue llamado por Venezuela para los amistosos ante Japón, Corea del Sur y Jordania. Sin participación: Fue suplente ante Japón, no fue citado frente a Corea del Sur y volvió al banco ante Jordania. Costo para la U: El defensor se perdió la llave de Copa Chile ante Everton por acudir a la convocatoria.

Universidad de Chile recibió un duro golpe con la convocatoria de Bianneider Tamayo a la selección de Venezuela, ya que el defensor quedó fuera de la llave de Copa Chile ante Everton durante la fecha FIFA. Sin embargo, la situación terminó siendo todavía más particular para el jugador: no disputó ningún minuto durante la gira de la Vinotinto y cerró el último amistoso nuevamente como suplente.

Tamayo fue incluido en la nómina de 34 jugadores que Oswaldo Vizcarrondo convocó para enfrentar a Japón, Corea del Sur y Jordania. El llamado lo sacó de los planes de Fernando Gago para la Copa Chile, donde los azules además contaban con las ausencias de Marcelo Morales y Agustín Arce, citados por la selección chilena.

¿Qué pasó con Tamayo durante la gira de Venezuela?

El defensor de la U tuvo un papel secundario durante toda la gira. En el primer amistoso, ante Japón, apareció entre los suplentes, pero no ingresó al campo de juego. Venezuela terminó perdiendo aquel encuentro por 2-1.

La situación cambió en el siguiente compromiso. Para el duelo ante Corea del Sur, disputado el 2 de octubre, Tamayo ni siquiera fue incluido entre los citados para el partido. La Vinotinto terminó empatando 0-0 y el zaguero azul quedó nuevamente sin participación.

Este martes 6 de octubre, en el cierre de la gira ante Jordania, Bianneider Tamayo volvió a aparecer en el banco de suplentes. Oswaldo Vizcarrondo optó por otra dupla defensiva desde el inicio, mientras el jugador de la U vio todo el partido desde la banca.

El costo que tuvo la convocatoria para la U

La situación adquiere otra dimensión al mirar lo que ocurrió con Universidad de Chile. La convocatoria de Tamayo lo dejó fuera de la serie de octavos de final de la Copa Chile frente a Everton y tampoco podrá estar en la ida de los cuartos de final ante Deportes Antofagasta.

El defensor no solo se perdió esos encuentros con su club, sino que tampoco consiguió sumar minutos con la selección absoluta de Venezuela durante la gira. Así, la convocatoria terminó teniendo un costo concreto para el equipo de Fernando Gago, que debió afrontar la llave con una alternativa menos en defensa.